Удари по Росії знижують здатність Кремля вести війну проти України — NYT

Кожного разу, коли безпілотник вибухає в центрі Москви, у Кремлі зростає страх щодо того, куди Україна вдарить наступного разу.

Атаки БПЛА на Москву та інші регіони Росії знижують здатність Кремля вести війну проти України. Вони провокують розбіжності серед російського командування.

Про це пише видання The New York Times.

Видання процитувало президента України Володимир Зеленського, який напередодні заявив, що "поступово війна повертається на територію Росії — до її символічних центрів і військових баз, і це неминучий, природний і абсолютно справедливий процес".

Його публічне визнання ударів України по Росії ознаменувало зміни після кількох місяців, протягом яких Київ зберігав публічну позицію мовчання або двозначності щодо таких атак.

Видання пише, що цілями атак на території Росії є лише військові об'єкти, які допомагають вести війну проти України. На думку аналітиків, такі удари, зокрема по Москві, несуть не тільки символічне, але й стратегічне значення.

"Атаки України на Росію - це більше, ніж просто символічна відплата... і можуть мати вирішальне значення для більш широких зусиль Києва, спрямованих на послаблення здатності Кремля вести війну. Вони можуть змусити російських воєнних стратегів приймати складні рішення про те, як розгортати ресурси, і поглибити і без того глибокі розбіжності в російському командуванні", - йдеться у матеріалі.

Колишній головнокомандувач армії США в Європі Бен Годжес вважає, що удари по Росії слід розглядати в контексті контрнаступу України з повернення окупованих земель на півдні та сході країни.

"Єдина перевага росіян — це маса. Масована піхота й артилерія", - сказав він.

Саме тому найкращий спосіб нейтралізувати цю перевагу — знищити, погіршити або порушити роботу штаб-квартири та логістики, сказав Годжес. Удари в Росії, зокрема, "створюють проблеми визначення пріоритетів для російського вищого командування".

За його словами, кожного разу, коли безпілотник вибухає в центрі Москви, у Кремлі зростає невизначеність і страх щодо того, куди Україна вдарить наступного разу.

Нагадаємо, декілька безпілотників атакували Москву в ніч проти 1 серпня і знову є влучання у вежі бізнес-центру "Москва-Сіті". Росія в усьому традиційно звинуватила Україну. ТСН.ua зібрав усе, що відомо про нічний наліт дронів на Москву.

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