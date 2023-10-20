Удари по російських аеродромах: чому це важливо для ситуації на фронті — Ігнат

Ворожі аеродроми є базами для обслуговування бойових вертольотів російської армії, тому їх необхідно відсунути від лінії фронту.

Про це в ефірі національного телемарафону говорив речник Повітряних сил полковник Юрій Ігнат.

Він навів приклад аеродрому в Чорнобаївці, де українські війська постійно знищували російську вертолітну техніку, поки окупанти нарешті зрозуміли, що їм треба забиратись звідти і пішли подалі.

“Відповідно, це збільшує час підльоту їхніх вертольотів до передньої лінії. Відповідно, в нас є більше часу на те, щоб відреагувати на ту чи іншу загрозу... Будь-який аеродром – це зрештою база для того, щоб обслуговувати гелікоптери... Тому те, що вони отримують менше таких майданчиків, це безумовно добре для нас", - зауважив Юрій Ігнат.

Як повідомлялося раніше, удари українських військ по аеродромах у тимчасово окупованих Бердянську та Луганську були однією з найпотужніших атак за весь період повномасштабної війни.

Нагадаємо, СтратКом ЗСУ повідомив у ніч проти 17 жовтня, що українські війська завдали успішних ударів по гелікоптерах та обладнанню аеродромів ворога.

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