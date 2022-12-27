Удари по російських аеродромах ускладнюють окупантам масовані атаки на Україну – NYT

Нещодавні вибухи на авіабазах РФ показують все більше виснаження запасів крилатих і тактичних балістичних ракет в країні.

Нещодавній вибух на авіабазі в Енгельсі Саратовської області змусив росіян відвести якомога далі свою стратегічну авіацію. Це значно ускладнить Росії завдавання ракетних ударів по енергетичних об'єктах України.

Про це пише The New York Times.

"Бавовна" систематично навідує російські військові аеродроми, де розташовані бомбардувальники, які запускають крилаті ракети по Україні. Тому такі удари по авіабазах можуть потенційно знищити ворожі ракети ще до їхнього застосування.

Виснаження ресурсів РФ

Видання стверджує, що українці зараз "песимістично оптимістичні", адже окрім ядерної загрози, Росія не може заподіяти Україні більше шкоди, ніж вона вже робить. Тому скорочення ракетних можливостей Москви переважує будь-яке занепокоєння ескалацією.

Цікаво, що нещодавні вибухи на авіабазах Росії показують все більше виснаження запасів крилатих і тактичних балістичних ракет в країні.

Очільник української розвідки Кирило Буданов зауважив, що Росія має достатньо ракет для ще двох-трьох масованих ракетних ударів по Україні. Після цього, за словами Буданова, ракети в окупантів закінчаться.

"Бавовна" в Енгельсі 26 грудня

В Росії в ніч проти 26 грудня на військовому аеродромі в Енгельсі пролунав потужний вибух. Це вже друга за місяць "бавовна" на авіабазі російських стратегічних бомбардувальників, які запускають по Україні крилаті ракети.

В міноборони Росії підтвердили атаку безпілотника на аеродром і повідомили про загиблих військових. Російські пропагандисти інформують про трьох загиблих та чотирьох поранених. Площа пожежі після вибуху сягнула 120 квадратних метрів.

Там міг бути знищений пункт управління авіабази.

"Бавовна" на аеродромі в Енгельсі, пекло під Бахмутом і проблеми армії РФ | Олександр Коваленко

Читайте також: