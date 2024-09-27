Удари по російських арсеналах: розвідка Естонії повідомила, коли ворог відчує наслідки

У військовій розвідці Естонії вважають, що ефект від знищення російських арсеналів стане помітним за кілька тижнів.

Заступник командувача Центру військової розвідки Міноборони Естонії підполковник Янек Кессельман заявив, що успішне знищення складів з боєприпасами на території РФ почне впливати на ситуацію на полі бою вже у жовтні.

Про це пише ERR.

На пресконференції у Міноборони у п'ятницю, 27 вересня, Кессельман зазначив, що на фронті в Україні вже спостерігається помітне зниження інтенсивності атакувальних дій росіян. За його словами, якщо тиждень тому в середньому відбувалося 226 атак щоденно, то цього тижня їхня кількість знизилась до 155.

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"Це ще не результат глибокої операції в Україні, проведеної минулого тижня, тобто знищення складів, ефект від цієї події, ймовірно, настане протягом двох-трьох тижнів", – уточнив Кессельман.

Він додав, що через втрату російською армією досить значної кількості боєприпасів, які мали відправити на фронт, імовірно, командування окупаційних військ буде змушене "розставити пріоритети" на найближчі місяці, адже на реалізацію усіх планів ресурсів не вистачить.

Кессельман зауважив, що у світлі цих подій також дуже сумнівно, що росіянам вдасться витіснити українські сили з Курської області.

Нагадаємо, на складі в Торопці Тверської області зберігалися балістичні ракети “Іскандер”та KN-23. Це був найбільший арсенал за площею та кількістю об’єктів для зберігання зброї.

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