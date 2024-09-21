Удари по російських арсеналах: Зеленський пояснив, як це змінює ситуацію на війні

Ураження російських арсеналів із боєприпасами на території держави-агресорки принципово змінює ситуацію, оскільки демонструє здатність Сил оборони України повертати війну туди, звідки вона прийшла, тобто в Росію.

На цьому наголосив президент України Володимир Зеленський у своєму традиційному вечірньому зверненні в суботу, 21 вересня.

“Є чергове ураження арсеналу в Росії, і це був значний арсенал для окупанта. Всі наші воїни Сил оборони та безпеки України, які були задіяні, – дякую вам!.. Також є хороша робота СБУ по ще одному арсеналу російських військ. Це були сховища російських тактичних ракет та керованих авіабомб – усе те, що Росія використовує для терору проти наших міст, наших позицій”, - зазначив він.

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Президент особливо підкреслив, що ці атаки були наслідком українських спроможностей та української зброї – без засобів від західних партнерів, які, за словами Зеленського, можуть “значно прискорити завершення цієї війни завдяки знищенню російського наступального потенціалу”.

“Якби ми могли всю нашу влучність спрямувати для захисту нашої держави, якби для цього було достатньо ракет і дозволів, які можуть надати партнери, ситуація загалом у війні була б значно краща для нашої безпеки – для безпеки України і всіх у світі, хто не хоче існувати в умовах таких агресій, як ця російська”, - зауважив він.

Володимир Зеленський пообіцяв, що наступного тижня буде переконувати партнерів у тому, що Україні потрібна повноцінна далекобійність.

“І не лише наші власні дрони, не лише наші власні ракети, які поки що не мають достатньої дальності, але й усе те, чим світ може бути убезпечений від терору, від Росії”, - підсумував він.

Нагадаємо, Генштаб ЗСУ в суботу, 21 вересня, підтвердив нічні "прильоти" по військових об'єктах в Росії. Сили оборони України уразили два військових арсенали збройних сил Російської Федерації. Йдеться про арсенал "Тихорецьк", що в Краснодарському краї, та по 23-му арсеналу в Тверській області.

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