Удари по російських кораблях у Севастополі: скільки ВДК залишилося у Росії — речник ВМС ЗСУ

Триває верифікація пошкоджень, які отримали два великі десантні кораблі Чорноморського флоту РФ.

Наразі невідомо, наскільки серйозно пошкоджені російські великі десантні кораблі (ВДК) "Ямал" та "Азов", які були вражені Силами оборони України в тимчасово окупованому Севастополі. Якщо вони будуть “відмінусовані”, то в Чорноморського флоту РФ залишиться лише 3 із 13 таких суден.

Про це повідомив в ефірі "Суспільне" речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук.

"Можемо лише підтвердити, що було вогневе ураження”, - зазначив він, додавши, що наразі триває верифікація пошкоджень.

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За словами Плетенчука, втрата двох великих десантних кораблів буде суттєвою для Чорноморського флоту Росії.

“З 13 одиниць, що були в наявності на початку повномасштабного вторгнення, в строю залишалося лише 5 ВДК, тоді [у разі серйозних пошкоджень] залишиться лише 3", — заявив речник ВМС ЗСУ.

Скільки кораблів Чорноморського флоту РФ було вражено від початку повномасштабної війни

Він також зазначив, що останні два тижні, після втрати патрульного корабля “Сергей Котов”, не було жодної активності окупантів в Чорному морі.

Плетенчук припустив, що тепер вони будуть виходити в море, щоб шукати способи протидії нашим системам ураження.

“Вони намагаються відновлювати активність, але дуже кволо", — підсумував речник ВМС ЗСУ.

Нагадаємо, ЗСУ повідомили про ураження в Криму великих десантних кораблів "Ямал" та "Азов". Також влучили в центр зв'язку та по декількох об'єктах інфраструктури російського Чорноморського флоту.

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