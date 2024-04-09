Удари по російських НПЗ: Волкер перелічив цілі в РФ, по яких Україна не може бити

Волкер вважає, що аеродроми, пункти матеріально-технічного постачання, склади боєприпасів в РФ – це військові цілі, і бити по них – законно.

Україна і надалі має бити по російських нафтопереробних заводах, а позиція Вашингтона, який негласно критикує ці дії, є неправильною.

Про це заявив колишній спецпредставник Держдепартаменту США по Україні Курт Волкер в інтерв'ю "РБК-Україна".

"Я докорінно не згоден з такою позицією (критикою на адресу України щодо атак. – Ред.). Звичайно, я приватна особа і не представляю уряд США. Але я вважаю, що це докорінно неправильно, і люди повинні усвідомити, що йде війна. Щодня Росія атакує українські енергетичні об'єкти, вони атакують Харків, вони атакують мирних мешканців, вони атакують усе. І пропонувати, щоб Україна не чинила опір речам, які посилюють військовий потенціал Росії, – я вважаю незрозумілим, що ми це пропонуємо", – каже американський дипломат.

Волкер певен, що Україна має виводити з ладу ці НПЗ. Він зауважив, що в основному виводять з ладу нафтопереробні заводи, які беруть сиру нафту та переробляють її, наприклад, в авіаційне паливо, яке використовують російські винищувачі та бомбардувальники.

"А ще дуже важливо, щоб Росія не мала безвитратної війни. Путіну це сходить з рук, оскільки населення Росії вважає, що вони роблять справедливу справу, і вважає, що це "спеціальна військова операція з позбавлення від нацистів", тому що всередині Росії не відчувають війну", – зазначив Волкер.

На його думку, важливо, аби росіяни побачили, що їхня власна військова інфраструктура наражається на ризик. Тому Україна має не лише продовжувати знищувати нафтопереробні заводи, а й атакувати будь-яку військову інфраструктуру всередині Росії, особливо ту, що використовується для нападу.

Волкер вважає, що аеродроми, пункти матеріально-технічного постачання, склади боєприпасів в РФ – це військові цілі, і бити по них – законно.

"Чого Україна не повинна робити, то це те, що робить Росія: нападати на житлові будинки, школи, лікарні. Ніхто не повинен цього робити, і Росія теж не має цього робити. А ось військові цілі – абсолютно ок", – підсумував він.

Нагадаємо, 22 березня британське видання Financial Times повідомило, що влада США нібито закликала Україну припинити атаки на російські нафтопереробні заводи через побоювання значного зростання світових цін на нафту.

Раніше голова СБУ розповів, що Україна вже на 12% "мінуснула" видобуток нафти і її переробку в РФ.

Також було оприлюднено мапу російських НПЗ, які атакували українські дрони.

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