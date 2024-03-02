Удари по російських тилах: британський полковник назвав головну ціль і нагадав про “стратегічну винахідливість”

Удари по російському тилу будуть ефективними, якщо будуть пов’язаними з операціями на передовій. А головною ціллю для ЗСУ повинен стати Кримський міст.

Таку думку висловив британський полковник у відставці Глен Грант в ефері телеканалу “Еспресо”.

За його словами, знищення Кримського мосту значно послабить можливості російських окупантів на лінії фронту.

"Його руйнування порушило б транспортне сполучення з Кримом, змусивши Росію покладатися на морські або сухопутні шляхи, що створює логістичні проблеми. Крім того, будь-які затримки через пошкодження залізничних мостів ще більше ускладнять пересування росіян", - пояснив Грант.

Також британський полковник наголосив, що удари по російських тилах можуть бути ефективними для зриву операцій противника, але висловив скептичне ставлення до їхнього безпосереднього впливу на лінію фронту “проти повних ресурсів і можливостей Росії”.

“Асиметричні дії часто вимагають ракет більшої дальності й більшої кількості морських безпілотників, які можуть бути важкодоступними. Асиметричні дії справді мають силу лише тоді, коли вони безпосередньо пов'язані з операціями на передовій. Просто націленість на тил може не дати бажаного впливу на фронті, якщо вони не будуть виконані зі стратегічною винахідливістю", - додав він.

Нагадаємо, Росія активно встановлює додаткові захисні споруди на Кримському мосту. Мета - протистояти можливим атакам українських водних дронів.

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