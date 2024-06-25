Удари по російських НПЗ: аналітики зробили несподівану оцінку наслідків

За останні пів року Україна завдала щонайменше двох десятків ударів по НПЗ на території РФ. Висновки аналітиків щодо ефективності цих атак та їх наслідків радикально розходяться.

Удари України по російських нафтопереробних підприємствах не тільки не завдали істотних збитків галузі, а й спровокували масовані удари у відповідь РФ по українських енергетичних об'єктах.

Таку думку висловив науковий співробітник Російського Євразійського центру Карнегі у Берліні Сергій Вакуленко у авторській статті для Foreign Affairs.

Втрати РФ внаслідок українських атак — крапля в морі

Вакуленко, який до 2022 року очолював стратегічний відділ у ПАТ "Газпром нефть", заявив, що порівняльний аналіз витрат та вигод України від ударів по НПЗ Росії показує сумнівну їхню ефективність.

"Дані показують, що напади мали обмежений вплив на обсяги виробництва та експорту палива в Росії і що їх наслідки тривали недовго", — пише аналітик.

За його словами, російські нафтові компанії справді могли втратити близько 15 доларів за барель доходу від нафти, бо їм довелося експортувати її у сирому, а не у переробленому вигляді.

"Але це крапля в морі порівняно із загальними доходами Росії від нафти. Наприклад, у квітні 2024 року Росія могла втратити до 135 мільйонів доларів через перехід від переробки нафти до експорту сирої нафти. Але в тому ж місяці загальний обсяг експорту нафти та нафтопродуктів становив понад 16 мільярдів доларів", – зазначає експерт.

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Крім того, у середині травня РФ зняла заборону на експорт нафтопродуктів після того, як з'ясувалося, що на складах є його надлишок. Все це, на думку Вакуленка, говорить про те, що Росія не відчуває загальнонаціонального браку палива, а підвищення внутрішніх цін на нафтопродукти можна пояснити ширшими змінами міжнародних цін, а не наслідками українських атак.

"З 12 великих нафтопереробних заводів, які Україна пошкодила у період із січня до травня, половина відновила роботу всіх потужностей протягом трьох тижнів, а решта – протягом трьох місяців", – зазначив аналітик.

Вакуленко стверджує, що практичні наслідки атак на нафтопереробні заводи були відносно невеликими та короткочасними.

"Вони мало вплинули на світову економіку саме тому, що мало вплинули на Росію. Щоб надати реальний вплив на результат війни, Україні доведеться різко активізувати ці атаки, що ще більше зменшить обсяг нафти, яку Росія може переробляти, і ускладнить для Росії постачання достатньої кількості палива для її збройних сил та її внутрішньої економіки", – вважає експерт.

Відплата Росії та ескалація — неминучі

Вакуленко впевнений, що якщо Україна наважиться завдати ударів такого масштабу, це, безперечно, призведе до відплати з боку Росії та ескалації конфлікту.

Аналітик стверджує, що до початку атак українських дронів на російські НПЗ держава-агресор "стримувалася": не атакувала газову інфраструктуру та НПЗ України, а атаки на об'єкти електричної інфраструктури обмежувалися ударами по трансформаторах легкими дронами.

І лише після перших атак України на російські НПЗ Росія "контратакувала" єдиний діючий нафтопереробний завод України та електричну інфраструктуру.

"Хоча може здатися, що Москва веде тотальну війну проти Києва, насправді Кремль, схоже, веде розділену війну, залишаючи певні сфери українського життя відносно недоторканими – доти, доки він не вирішить, що Україна спровокувала його на ескалацію", – стверджує Вакуленко.

Експерт також попереджає, що масштабніша кампанія проти російських НПЗ призведе до обвалу світових цін на сиру нафту, а також до дефіциту нафтопродуктів і зростання цін на них. За його даними, російські нафтопереробні потужності становлять 7% від світових, а частка російського експорту дизеля — 15%. І світовій економіці не вдасться довго компенсувати частку Росії на цьому ринку.

"Багато спостерігачів покладають великі надії на удари України… Але важливо не плутати репутаційну травму і незначні фінансові втрати зі стратегічним та економічним переломним моментом., – попередив Вакуленко.

Спотворене прочитання історії — відповідь західних аналітиків

Статтю Сергія Вакуленка прокоментували засновник та старший співробітник Bloomberg New Energy Finance Майкл Лібрейх, провідний аналітик Центру досліджень енергетики та чистого повітря Лаурі Мюлівірта та докторант Прінстонського університету Сем Вінтер-Леві, які зазначили, що його аналіз ситуації оперує недостовірними даними.

На думку аналітиків, удари України по російських НПЗ "не змусять Москву капітулювати, але вони зроблять війну складнішою та найдорожчою для Росії".

"Справжню ціну цих атак для Росії, як і раніше, важко визначити, оскільки Кремль обмежив доступ до економічної та бюджетної статистики, включаючи дані про видобуток нафти та газу. Але більшість незалежних оцінок показують, що в першому кварталі 2024 року в результаті ударів України було знищено від 10 до 15 відсотків нафтопереробних потужностей Росії — це значна, хоч і не руйнівна, ціна для російської військової машини", — зазначили експерти.

При цьому виробництво та застосування дронів для цих атак, здатних вивести з ладу виробничі підприємства, обходяться набагато дешевше, ніж ремонт цих заводів. Крім того, для ремонту Росія буде змушена витратити свої запаси західного спецобладнання. Аналіз Вакуленка також упускає з уваги, що в травні кількість українських атак суттєво зросла і об'єктивно оцінити їхні наслідки поки що складно.

Експерти піддали сумніву "занепокоєння" Вакуленка, що світ не зможе компенсувати втрату виробничих потужностей Росії.

"Досі нафтопереробні заводи, розташовані за межами Росії, не повідомляли про зростання свого прибутку, що дозволяє припустити, що світ і близько не відчуває реальної нестачі нафтопереробних потужностей. Іншими словами, удари України роблять саме те, що ми очікували: підвищують внутрішні ціни на паливо в Росії та одночасно знижують світові ціни на сиру нафту", – зазначили аналітики.

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На їхню думку, твердження Вакуленка, що українські атаки спровокують нову хвилю "відплати", ґрунтується на "спотвореному прочитанні історії".

Експерти зазначили, що фактично Росія почала атакувати українські НПЗ через кілька тижнів після початку вторгнення в лютому 2022 року. До червня 2022 року, за 18 місяців до того, як перший український безпілотник завдав удару російському нафтопереробному заводу, весь нафтовий сектор України був змушений зупинити свою діяльність.

"Всупереч тому, що пише Вакуленко, Росія не утримувалася від нападу на газову інфраструктуру України, поки не була змушена відповісти на удари по своїх НПЗ: вже в листопаді 2022 року, наприклад, російські ракети вразили об'єкти з видобутку газу, що належать компанії "Нафтогаз Україна". А кампанія Росії проти електроенергетичної інфраструктури України розпочалася у жовтні 2022 року", – навели факти аналітики.

Вони також звернули увагу на хибне твердження Вакуленка про те, що перші атаки РФ на енергосистему України здійснювалися лише "легкими дронами".

"Реальність така, що це було зовсім не так. У період з жовтня по грудень 2022 року Росія випустила понад 600 ракет і безпілотників, вразивши понад 100 енергетичних цілей і знищивши або пошкодивши 50 відсотків енергетичної інфраструктури України. До травня 2023 року жодна теплова або гідроелектростанція не залишилася непошкодженою" – наголосили експерти.

На думку Лібрейха, Мюллівірта та Вінтера-Леві, якщо Київ бачить стратегічну вигоду в завдаванні ударів по російських НПЗ за допомогою дронів українського виробництва, з боку США необачно намагатися утримати Україну від цих рішень.

Нагадаємо, у Пентагоні проаналізували наслідки ударів дронами по НПЗ для РФ. За даними американської розвідки, удари українських безпілотників у 2024 році вивели з ладу 14% нафтопереробних потужностей Росії.

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