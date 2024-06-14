Удари по російським ППО у Криму: аналітики проаналізували мету ЗСУ

Повідомлення про нові удари українців по російських військових об’єктах у Криму стали майже щоденним явищем.

Україна навмисно завдає ударів по військових об'єктах у Криму, щоб Росія перекинула на півострів більше засобів протиповітряної оборони, де Збройним силам України буде легше їх знищити.

Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

"Постійні українські удари по російських військових об'єктах в тимчасово окупованому Криму, схоже, змушують російських військових перекидати до Криму додаткові засоби протиповітряної оборони для захисту існуючих баз і логістичної інфраструктури, а подальші українські удари по таких засобах ППО можуть зробити півострів непридатним як плацдарм для дій російських військових", — йдеться у звіті.

Аналітики навели слова очільника Головного управління військової розвідки України Кирила Буданова про те, що російські війська розмістили в Криму систему протиповітряної оборони С-500 в рамках зусиль, спрямованих на посилення російської ППО над Кримом.

А видання Forbes повідомило, що аеродром Бельбек в Криму стає "пасткою виснаження" для російської протиповітряної оборони після кількох успішних українських ударів по засобах ППО поблизу аеродрому.

На думку експертів ISW, російські сили, ймовірно, мають намір використовувати баржі навколо Кримського мосту для захисту від ударів українських військово-морських безпілотників.

"Нинішні зусилля України, спрямовані на посилення "російської парасольки" ППО в Криму, зокрема, можуть призвести до того, що до Криму буде перекинуто більше російських засобів ППО, що зробить їх вразливими до подальших ударів з боку України", — зазначено у звіті.

Нагадаємо, раніше видання Bild повідомило що ЗСУ можуть готуватися до атаки по Кримському мосту.

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