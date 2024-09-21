Удари по складах ракет та аеродрому в Росії: з’явилися супутникові знімки

Пожежа триває на складах і біля військового аеродрому міста Тихорецьк.

Після нічної атаки дронів на російський склад боєприпасів, на якому зберігаються північнокорейські ракети, біля міста Тихорецьк у Краснодарському краї РФ триває пожежа.

Про це свідчать знімки із супутника Sentinel-2 від 21 вересня, які опублікував проєкт “Схеми” (Радіо Свобода)

На супутниковому знімку також видно, що пожежа триває і біля військового аеродрому міста Тихорецьк, який знаходиться неподалік від складу боєприпасів.

Військові об'єкти РФ, уражені дронами у Краснодарському краї / Фото: Telegram / Схеми

Уражені склади боєприпасів на мапі OpenStreetMap позначені як військова частина №57229-41, яка належить до центру матеріально-технічного забезпечення Південного військового округу РФ.

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Цей об’єкт також називають 719-ю базою артилерійських боєприпасів, яка стала основним місцем зберігання північнокорейських ракет.

Нагадаємо, Генштаб ЗСУ в суботу, 21 вересня, підтвердив нічні "прильоти" по військових об'єктах в Росії. Сили оборони України уразили два військових арсенали збройних сил Російської Федерації. Йдеться про арсенал "Тихорецьк", що в Краснодарському краї, та по 23-му арсеналу в Тверській області.

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