Удари по території РФ: коли Україна отримає західну далекобійну зброю — експерт

Через декілька тижнів ми дізнаємося про яку саме зброю йдеться.

Під дозволом на застосування західної зброї по території Росії можна розуміти передавання Україні літаків F-16, озброєних американськими крилатими ракетами. Ці винищувачі повинні з’явитися вже у червні.

Таку думку висловив військовий оглядач Василь Пехньо в ефірі телеканалу “Київ24”.

Опираючись на заяви офіційних осіб, зокрема голови постійної делегації України у Парламентській асамблеї НАТО Єгора Чернєва, він зазначив, що через декілька тижнів ми дізнаємося про яку саме зброю йдеться.

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За словами експерта, може йтися навіть не про використання далекобійної зброї типу ATACMS.

“Можливо, це будуть F-16, які зайдуть сюди з американськими крилатими ракетами, і ми зможемо застосовувати їх і завдавати ударів по території Російської Федерації. По тих анонсах, які раніше звучали — червень, далі це вже буде викликати ще більше питань”, - припустив Василь Пехньо.

Нагадаємо, речник Державного департаменту США Метью Міллер заявив, що дозвіл українським Силам оборони завдавати ударів по військових обʼєктах на території РФ дозволить ефективніше захищатись від агресії і не призведе до ескалації війни.

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