Удари по території Росії втрачають ефективність: Берлінська назвала причину

Удари вглиб території Російської Федерації втрачають свою ефективність, оскільки за більшої кількості дронів, які для цього застосовуються, кількість уражень не зростає.

Про це говорила керівниця центру підтримки аеророзвідки Марія Берлінська в інтерв'ю на YouTube-каналі OBOZ.UA.

За її словами, ворог винайшов і застосовує контрзаходи для протидії таким діпстрайкам.

"Поясню дуже простою мовою. Якщо раніше ви могли десять діпстрайків запустити, і з них два не влучало, а вісім влучало, то зараз вам треба запустити, сто чи двісті, і з них буде влучати два чи три. Тому що є контрзаходи. Ну і зрозуміло, що діпстрайк — це дуже недешева історія, дороге задоволення", - зазначила Берлінська.

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На думку експертки, для вирішення цієї проблеми потрібні скоординованість, а також уніфікація і стандартизація.

У цьому контексті Берлінська навела приклад росіян, які взяли іранські "Шахеди", стандартизували їх і вклали в розроблення дуже багато ресурсу.

Що потрібно змінити

"Нам би теж дуже не завадило мати якесь певне державне бачення, що потрібно, в цю систему чи в кілька систем вкладати максимальний ресурс, щоб вона спрацьовувала", – зауважила керівниця центру підтримки аеророзвідки.

Також, за словами Берлінської, потрібно так само, як це роблять росіяни, займатися виготовленням дешевих муляжів, які будуть перевантажувати систему протиповітряної оборони.

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"Ворог працює на кількох рівнях одночасно. Вони і локалізацію виробництв роблять, от ті ж "Шахеди", і комплектуючі завозять вагонами з Китаю, щоб виробник міг піти в магазин і купити, як хліб і молоко, а не їздити, як наші по всьому світу, шукати і втрачати місяці на логістику", - пояснила вона.

При цьому Марія Берлінська високо оцінила той прорив, який зробили українські винахідники та інженери у сфері безпілотників.

"Це ввійде колись в історію як українське технологічне чудо, тому що жодна країна так швидко не робила такий ривок, щоб фактично за три роки майже з нуля побудувати галузь", - наголосила вона.

Нагадаємо, у ніч проти 19 березня невідомі безпілотники атакували нафтобазу у місті Кропоткіні Краснодарського краю РФ.

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