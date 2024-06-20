Удари по території Росії: які цілі потрібно знищити ЗСУ західною зброєю — експерт

Завдяки дозволу бити західною зброєю по території РФ ЗСУ не зможуть розбити всі війська, які росіяни стягують до кордону.

Після того, як західні партнери України дозволили застосовувати свою зброю на території держави-агресорки, однією з головних цілей ЗСУ повинні стати штаби ворога.

Таку думку висловив в ефірі телеканалу “Київ24” військовий оглядач Олексій Гетьман.

“Важливо бити по штабах, тому що керувати підрозділами ні рівні корпусу чи армії можна на відстані 50-100 км. Якщо ми можемо бити на таку відстань, то штаби доведеться відсувати ще далі, а керування — це не тільки по телефону чи по радіозв’язку, там потрібно і особисто дещо передавати, тобто контакт повинен бути не тільки електронний, але й безпосередній, в реалі”, - пояснив експерт.

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За його словами, керувати фронтом з відстані 200-300 км вкрай важко і майже неможливо. “Це дасть нам перевагу”, - наголосив Олексій Гетьман.

Водночас військовий оглядач закликає не перегинати палку та не вважати, що завдяки дозволу бити західною зброєю по території Росії ЗСУ зможуть розбити всі війська, які росіяни стягують до кордону України. У цьому контексті він згадав про другу танкову армію, яку росіяни тримають більш-менш компактно.

Як зазначив Олексій Гетьман, знищення ворожої бронетехніки — не є простою справою, оскільки ці 500 танків стоять на відстані декілька десятків метрів один від одного і не перебувають разом на одному полігоні.

Нагадаємо, очільник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов підтвердив, що українські Сили оборони уже завдають ударів західною зброєю по території Російської Федерації.

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