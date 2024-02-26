Удари по Україні ракетами із КНДР: чим вони відрізняються від російських – ГУР

Окупаційна армія Росії нещодавно використала для масованого повітряного удару по Україні ракети з Північної Кореї. Ці дані підтвердили Генпрокурор та СБУ. Заступник начальника ГУР, генерал-майор Вадим Скібіцький пояснив, чим ці ракети відрізняються від російських.

Про це він розповів "Інтерфакс-Україна".

"Так, північнокорейські ракети росіяни застосовують. Дуже складно виявити, що саме запускають: КН-23 чи це "Іскандер", але, тим не менше, характеристики балістичні. Єдине, що ми чітко знаємо, що по розмірам ракети різні. І по-друге, корейська ракета новіша в розробці, тому що, скоріше за все, за основу була взята російська розробка "Іскандер", - зазначив Скібіцький.

Скібіцький також додав, що за даними ГУР, росіяни пообіцяли надати якісь додаткові технології для того, щоб Північна Корея вдосконалювала своє озброєння.

"Але це ще раз підтверджує, що в РФ недостатньо виробничих потужностей для швидкого потужного нарощування виробництва ракетної зброї. Якби це було так, вони б не зверталися до Північної Кореї. Це видно по боєприпасах", - розповів він.

За оцінкою ГУР, минулого року росіяни просто виконали державне оборонне замовлення – виготовили близько двох мільйонів боєприпасів калібру 122 мм, 152 мм.

"Але на сьогоднішній день, якщо взяти наявні статистичні дані, росіяни із КНДР вже завезли півтора мільйона боєприпасів. Але ці боєприпаси з 70-х, 80-х років. Там половина не спрацьовує, а решта потребує перед тим, як його застосовувати, або відновлення, або перевірки", - пояснив представник розвідки.

Для Північної Кореї така співпраця вигідна тим, що вона віддає старе, просить наростити виробництво в себе і просить взамін певні технології, в тому числі ракетні, технології для виготовлення підводних човнів, для того, щоб розвивати свій оборонно-промисловий комплекс.

"Тобто вони сторгувались. Мова йде про отримання від Росії технологій. І найбільш основне тут для міжнародної спільноти – однозначно в КНДР просять технології, які стосуються ядерної зброї. І тут треба Росію до відповідальності закликати, тому що весь світ бореться за нерозповсюдження, а Росія відкрито починає працювати в цьому напрямку взамін на отримання додаткових боєприпасів, ракет та інших видів озброєння", - резюмував Вадим Скібіцький.

Нагадаємо, в ракетах КНДР, якими Росія била по Україні, виявили деталі неочікуваного походження.

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