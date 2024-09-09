Удари по військових цілях у РФ: Прага закликає партнерів надати дозвіл Україні

Начальник Генштабу Чеської армії Карел Ржегка зауважив, що Росія постійно погрожує ескалацією, але сама не соромиться використовувати ракети проти українських мирних міст.

Країни Заходу мають нарешті "розв’язати руки" Україні та дозволити її армії використовувати ракети великої дальності проти законних цілей на території Росії.

Про це заявив начальник Генштабу Чеської армії Карел Ржегка в ефірі чеського телебачення.

"Ці обмеження потрібно скасувати, тому що це законно і легітимно для українців – захищатися, навіть атакуючи територію Росії, тому що вони не можуть боксувати з однією рукою, зв’язаною за спиною… Літаки злітають з російських аеродромів, які знаходяться в зоні дії наявного озброєння, але українці не можуть його застосувати. А ці літаки потім бомблять цивільну інфраструктуру, а не тільки солдатів. Тому було б цілком нормально, щоб українці могли атакувати і територію Росії", – сказав Ржегка.

Начальник Генштабу Чеської армії зауважив, що Росія постійно погрожує ескалацією, але сама не соромиться використовувати ракети проти українських мирних міст.

"Те, що росіяни часто не йдуть далі загроз, продемонструвала українська операція в Курській області РФ. Вона показала деяким західним лідерам, що їм не варто боятися ескалації і "червоних ліній", – зазначив генерал, додавши, що "ця несподівана акція також привернула увагу західних союзників". Це само по собі стало результатом дій ЗСУ на Курщині, навіть якщо ймовірна мета послабити тиск на Донбасі не була реалізована.

Генерал також повторив про необхідність готуватися до можливого конфлікту з Росією, адже це єдиний спосіб стримування агресора.

Нагадаємо, Україні потрібен дозвіл на використання далекобійної зброї по військових об’єктах на території Росії від чотирьох країн. Це може допомогти витіснити Росію з української території та захистити цивільних осіб.

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