Удари по військових об'єктах у тилу окупантів зростають – Данілов про засоби ураження ЗСУ

Секретар РНБО України Олексій Данілов прокоментував повідомлення про все частіші атаки по військових об'єктах у тилу російських загарбників і наголосив, що кількість українських засобів ураження із кожним місяцем зростає.

Про це він сказав у коментарі "Українському Радіо".

"Це наші розробки, наші комплектувальні", – прокоментував Данілов те, чим було завдано удару.

"Що стосується безпосередньо наших засобів ураження, то я точно можу сказати, що на сьогоднішній день той кілометраж, ті засоби ураження обов’язково приведуть нас до перемоги", – наголосив Олексій Данілов.

Данілов говорив про Санкт-Петербург, Москву та інші території Росії, "які вже є під "оком" саме вітчизняної зброї, яка виробляється на наших підприємствах, що розташовані глибоко і далеко".

"Можу сказати – кількість цих засобів ураження, які є вкрай важливими, із кожним місяцем збільшується. Це наші розробки, наші комплектувальні. Але зауважу, що з нашими партнерами, країнами, з якими ми співпрацюємо, вже є налагоджені системи, коли це спільне виробництво, коли не тільки на території нашої країни виробляється та чи інша зброя. В нас вже є приклади, які є абсолютно перфектними з точки зору результату, яких ми досягаємо спільно з нашими партнерами", – додав секретар РНБО

Нагадаємо, Данілов відповів на маячню Путіна про демілітаризовану зону.

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