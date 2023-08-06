Удари РФ по аеродромі у Старокостянтинові: Ігнат розповів про наслідки обстрілів

Ігнат зауважив, що в Україні є багато оперативних аеродромів.

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів, що окупанти постійно обстрілюють аеродром в Старокостянтинові Хмельницької області. Проте ці удари неефективні.

Про це він сказав в етері телемарафону.

Юрій Ігнат зауважив, що на аеродромі в Старокостянтинові базується українська тактична авіація, а тому російські терористи часто обстрілюють це місце. Проте їхні удари неефективні, оскільки Україна оперативно перебазовує літаки.

"Саме аеродром Старокостянтинова не дає спокою нашим ворогам. І зрозуміло чому - наші льотчики добряче дають прочухана ворогу на окупованих територіях", - зазначив він.

Речник ПС ЗСУ додав, що українські пілоти покажуть окупантам, "де раки зимують".

"У нас десятки оперативних аеродромів на території держави. Тому ворогу не вдасться так просто знищити нашу авіацію", - наголосив Ігнат.

Нагадаємо, російські терористи 5 серпня та в ніч проти 6 серпня завдавали по Україні комбінованих ударів - окупанти запустили іранські "шахеди" та крилаті ракети. Однією із цілей окупаційної армії був аеродром в Старокостянтинові.

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