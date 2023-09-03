Удари РФ по енергетичній інфраструктурі: у Повітряних силах пояснили, до чого варто готуватись

Юрій Ігнат розповів, чим та як Росія може завдавати ударів по критичній інфраструктурі.

Українські Сили оборони зараз зміцнюють протиповітряну оборону, зокрема для захисту критичної інфраструктури.

Про це в ефірі національного телемарафону розповів речник Повітряних сил Юрій Ігнат.

"У ППО малого радіусу дії не має великої дистанції для знищення повітряних цілей, але, якщо їх буде більше, то і результат буде кращий", - сказав він.

Юрій Ігнат також нагадав, що у вересні 2022 року почалась атака РФ по інфраструктурі України.

"10 жовтня була більш масована (атака - ред.) в плані ракет. Але активно атакувати наші електростанції почали у вересні – була атакована на початку вересня – Харківська ТЕЦ, тоді було знищено 9 з 12 ракет Х-101. Це було 11 вересня. Від 11 вересня по 9 березня було знищено 750 ворожих крилатих ракет і приблизно таку саму кількість ударних БПЛА. Якщо додати не знищені, можна собі уявити, скільки Росія випустила по нашій критичній інфраструктурі цих засобів ураження", - зазначив він.

За словами речника Повітряних сил, у Росії вже немає такого запасу ракет, як минулого року, але ворог збільшує виробництво дронів, і до цього треба бути готовими.

"Українці готові, думаю, енергетики підготувались до негативних сценаріїв й протиповітряна оборона безумовно. Рік тому ми взагалі не мали західних засобів середнього радіуса дії. У нас лише восени з'явились перші NASAMS та IRIS у дуже обмеженій кількості. Якщо подивитись, сьогодні ми маємо таке різномаїття засобів ППО, якого немає у всьому світі", - резюмував Юрій Ігнат.

Нагадаємо, у деяких областях вже розробили графіки відключення світла.

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