Україна - головний донор безпеки в Східній Європі: Арестович розповів, як контрнаступ ЗСУ змінює світову думку щодо Росії

Операція по звільненню України від російських загарбників продовжується не тільки на сході, а й на Херсонщині.

Українські військові звільняють наші території від окупантів не тільки на сході, а й у Херсонській області. Фаза прориву та швидкого просування змінилася фазою закріплення.

Про це на своїй сторінці в соцмережі написав радник Офісу президента Олексій Арестович.

Також читайте Путін знає: у Кремлі вперше прокоментували поразку в Харківській області

“Фаза прориву, швидкого просування, цунамі - замінилася фазою закріплення результатів та боїв за зайняття найвигідніших рубежів - як трамплінів для наступних стрибків. Наше командування не дозволяє собі захоплюватися – і це найвища ознака професіоналізму. Для наступу потрібні умови та ресурси, і вони створюються не за один день”, - розповів Олексій Арестович.

За його словами, контрнаступ ЗСУ на сході став блискучим. Українські військові захопили велику кількість зброї та боєприпасів.

“Про моральні аспекти що там говорити - у всьому світі зламаний міф про непереможність російської армії, що означає тотальну зміну перспективи - на києвоцентричну. Масштаби змін, що відбулися, не всім ще видно, але там, де Україна стикається із зовнішнім світом відчувається чудово: пішли зовсім інші розмови, прохання і пропозиції. І надії. На нас стали сподіватися навіть ті, хто був безнадійний. У багатьох скептиків почалася тотальна переоцінка і скоро вони поспішатимуть з нами дружити, як з головним донором безпеки в Східній Європі”, - розповів радник Офісу президента.

Він також додав, що далі на нас чекають ще блискавичніші удари, але й буде і повільне прогризання оборони росіян - там, де вона міцніша.

“Удари росіян по нашій інфраструктурі нічого не сповільнять і не скасують. Вони тільки призведуть до прискорення допомоги і прискорення падіння путінського режиму, відповідно. Путінський режим перебуває у ситуації, що у шахах цугцванг - у якому будь-який їх хід веде до погіршення його позиції”, - зазначив Арестович.

Нагадаємо, що з тимчасово окупованої території Луганщини тікають зрадники та російські загарбники. Там утворилися величезні черги в напрямку російського кордону.

Читайте також: