Удари Shahed-136 по Україні: експерт дав невтішний прогноз про кількість атак до кінця року

Абсолютний рекорд ударами дронів по Україні було зафіксовано у грудні 2023 року.

Військовий експерт Олександр Коваленко проаналізував, що у березні 2024 року окупаційні війська Росії практично встановили черговий рекорд із застосування безпілотників Shahed-136 по Україні – ворог запустив 603 дрона-камікадзе.

Про це він написав у своєму Telegram-каналі.

Коваленко також нагадав, що абсолютний рекорд по кількості випущених безпілотників було зафіксовано у грудні 2023 року – 625 дронів-камікадзе.

За словами експерта, після рекордного грудня 2023 року, січень та лютий 2024 року були відносно стриманими – 334 та 356 дронів-камікадзе відповідно.

"Це може говорити про поки що не стабільні можливості РОВ (російських окупаційних військ - ред.) утримувати рівень 600 нальотів на місяць, що може бути пов'язано як із залежністю Росії, що зберігається, від поставок Shahed-136 з Ірану, так і з процесом накопичення для особливо активних місяців. В даному випадку, з урахуванням енергетичного терору, який з другої половини березня проводять РОВ", - зазначив Коваленко.

На думку експерта, динаміка збільшення нальотів говорить про поступальне нарощування виробництва, як в Ірані, так і в самій Росії, що вказує, що у найближчій перспективі, 600 нальотів зробити не тільки системними, а й перевищити цей показник до кінця 2024 року.

Нагадаємо, окупанти у ніч проти 31 березня здійснили атаку дронами та ракетами по Україні. ТСН.ua зібрав все, що наразі відомо про наслідки.

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