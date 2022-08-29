Удари української авіації та мінус понад чотири десятки ворожих солдатів: яка ситуація на півдні

Українською авіацією завдано вісім ударів по опорних пунктах та скупченню ворожої живої сили, озброєння та техніки в районі Нововознесенського, Благодатівки, Новопетровки, Любомирівки, Іванівки, Вавилового.

Про це інформує оперативне командування "Південь".

Ракетно-артилерійськими підрозділами скориговано кількість рашистів на правому березі Дніпра. Мінус 41 росіянин у вже неживій силі, також знищено два безпілотних літальних апарати, танк Т-72, РСЗВ «Ураган», зенітно-гарматний ракетний комплекс «Панцир-С1», самохідна артилерійсько-мінометна установка «Нона-С», станція радіоелектронної боротьби, шість одиниць автобронетехніки.

Остаточні втрати ворога дорозвідуються.

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Нагадаємо, радник Офісу президента Арестович не виключив, що незабаром до Криму полетять ракети з написом "Це вам за Чаплине". Відомо, 24 серпня Росія ракетами обстріляли залізничну станцію Чаплине. Рятувальники 25 серпня завершили пошукові роботи, і кількість загиблих зросла до 25, двоє з них – діти.

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