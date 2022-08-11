Удари з HIMARS по колонії в Оленівці – це вигадка росіян: CNN провів власне розслідування

Озвучена російськими військовими версія про удар по будівлі Оленівської колонії з реактивної установки HIMARS є вигадкою. Про це свідчать фото, відео з місця теракту, а також оцінки експертів.

Журналісти дійшли висновку, що російська версія подій, найпевніше, є "вигадкою", оскільки практично виключено, що ракета HIMARS зруйнувала склад, де перебували українські полонені.

Про це йдеться у розслідуванні CNN, опублікованому 11 серпня.

За оцінками експертів, не можна сказати точно, що саме поранило та вбило так багато в'язнів у колонії Оленівки, адже відсутність доступу туди робить подальші висновки неможливими. Проте фахівці все ж сказали журналістам, що наявні дані свідчать про раптову та потужну пожежу всередині будівлі.

Будівля з такими тонкими стінами та металевим дахом не встояла б після удару HIMARS, зауважив експерт зі зброї Кріс Кобб-Сміт, який переглядав фото й відео наслідків атаки. Він також звернув увагу на те, що на кадрах з місця "вибуху" ніде немає вирви, ліжка не відсунуті, колони не пошкоджені, але помітні масивні пошкодження від вогню. У разі застосування HIMARS картина була б іншою: вирви, розбиті стеля та стіни, пошкоджені тіла загиблих, пояснив експерт.

Журналісти видання порівняли супутникові знімки наслідків удару HIMARS у Новій Каховці та знімки табору військовополонених. Так, помітно, що будівля в Оленівці має значно менше пошкоджень.

Кобб-Сміт також зауважив, що "залишків HIMARS не сфотографували на місці, що дивно". Він пояснив, щобазовий елемент будь-якого розслідування – збирання візуальних доказів наявності залишків боєприпасів там, де їх виявили.

Видання нагадало, як наступного ранку після вибуху в Оленівській колонії російський пропагандист із телеканалу "Звезда" Міноборони РФ Андрій Лазарєв показав акуратно розкладені фрагменти, на одному з яких був серійний номер ракети HIMARS "у напрочуд хорошому стані", незважаючи на інтенсивний вогонь у приміщенні та обвуглені тіла.

Зазначається, що, за словами кількох свідків, у колонії в Оленівці не було чути звуку ракети, що наближається.

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Експерти звернули увагу й на те, що система HIMARS призначена для ураження цілей, розташованих за кілька десятків кілометрів, а колонія в Оленівці – всього за 15 км від лінії фронту.

Версію про нібито застосування HIMARS в Оленівці відкинули також офіційні урядовці США.

Журналісти зауважили, що Росія досі не допустила експертів Міжнародного комітету Червоного хреста та ООНдо місця трагедії. Таким чином РФ могла намагатися приховати катування та знущання з полонених українських військових.

Нагадаємо, у ніч проти 29 липня на території колонії у селищі Оленівка пролунав вибух. Там окупанти утримували в полоні українських військових, зокрема й захисників Маріуполя, а також цивільних.

Внаслідок вибуху могли загинути близько 40 людей, ще 130 – зазнати поранень. Точна кількість жертв та поранених наразі невідома.

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