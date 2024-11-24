Удари західними ракетами по Росії: якими будуть наступні цілі — WSJ

Сили оборони України можуть використати західні далекобійні ракети для ураження військових об'єктів на території Ростовської області РФ.

Про це пише в неділю, 24 листопада, видання The Wall Street Journal на основі аналізу мапи, складеної американським Інститутом вивчення війни (ISW).

На цій мапі позначено близько 200 військових об'єктів, які перебувають в зоні дії американських ракет ATACMS і британських Storm Shadow з дальністю 300 км і 250 км відповідно. Серед потенційних мішеней – аеродроми, склади боєприпасів, збройові арсенали, полігони та командні пункти.

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Велика кількість таких об'єктів сконцентрована в Ростовській області, що межує з Україною.

Наприклад, там у межах досяжності далекобійних західних ракет розташовані щонайменше чотири аеродроми, серед яких — Міллерово та Морозовськ. Сили оборони України вже неодноразово намагалися вразити їх за допомогою безпілотників. Деякі атаки мали успіх.

Оскільки Ростов-на-Дону є великим “хабом” з перекидання військ та техніки на фронт, удар по цьому регіону може виявитися руйнівним для російської військової логістики та призвести до втрат озброєнь та особового складу.

За словами аналітика ISW Джорджа Барроса, мапа відображає лише частину цілей, які можна визначити на основі загальнодоступної інформації. При плануванні ударів Україна також може спиратися на дані, отримані від розвідувальних служб, щоб атакувати командні пункти та інші об'єкти з місцем, що змінюється.

“Ліквідація штабу бригади чи дивізії може на кілька днів викликати сум’яття сотень російських солдатів”, — зазначив Баррос.

З повідомлень у російських виданнях відомо, що губернатор Ростовської області Юрій Слюсар уже доручив перевірити бомбосховища в регіоні та домовився з командувачем 4-ї армії ВПС та ППО Володимиром Куценком про постійний обмін інформацією щодо безпеки повітряного простору.

Нагадаємо, вперше Україна застосувала ATACMS для удару по арсеналу зброї під Брянськом 19 листопада.

Генштаб підтвердив, але... ATACMS вже побували на Брянщині?

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