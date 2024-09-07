Удари західною зброєю по РФ: США відповіли на заклик України зняти обмеження

США відмовилися зняти обмеження на використання своєї зброї для ударів територією Росії.

Міністр оборони США Ллойд Остін заявив у п'ятницю, 6 вересня, що завдання ударів по цілях у глибині території Росії з використанням американської та іншої західної зброї не матиме великого значення для захисту України від російської агресії.

Про це пише Politico.

"Немає жодної можливості, яка сама по собі матиме вирішальне значення у цій кампанії", - заявив Остін журналістам після зустрічі Контактної групи з оборони України на німецькій авіабазі "Рамштайн".

Він додав, що під час зустрічі обговорювалися постачання в Україну танків та "інші можливості".

"У Росії багато цілей — це велика країна, очевидно. І Україна має багато можливостей у плані БПЛА та іншого озброєння для боротьби з цими цілями", - підкреслив очільник Пентагону.

Видання зазначає, що слова Ллойда Остіна є дипломатичною відмовою у проханні президента Володимира Зеленського і нового міністра закордонних справ Андрія Сибіги зняти обмеження на завдання ударів углиб території РФ західною далекобійною зброєю.

Нагадаємо, Україні потрібен дозвіл на використання далекобійної зброї по військових об’єктах на території Росії від чотирьох країн. Це може допомогти витіснити Росію з української території та захистити цивільних осіб.

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