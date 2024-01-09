Удари ЗСУ по аеродромах у Криму: розвідка Британії оцінила наслідки для обох сторін

Атаки українських Збройних сил по аеродромах в тимчасово анексованому Криму завдали значної шкоди військовій інфраструктурі окупантів. У відповідь на це агресорка Росія завдала низки ракетних ударів по Україні.

Про це йдеться у звіті розвідки Міністерство оборони Великої Британії.

Британські фахівці з посиланням на Головне управління розвідки України наголошують, що ЗСУ атакували російські об'єкти на аеродромах у місті Саки та Севастополі. Розвідники припускають, що ці атаки "ймовірно, погіршили поінформованість і прикриття російської ППО над кримським регіоном".

Після атак у Криму окупаційна армія РФ 8 січня завдала ракетних ударів по території України, які були націлені на кілька міст. Зокрема, Кривий Ріг на Дніпропетровщині та Запоріжжя.

"Це ще раз демонструє неефективність російської ППО у захисті ключових об'єктів, незважаючи на її підвищену готовність. Сценарій російської відповіді, ймовірно, свідчить про рівень успіху, досягнутий діями українських збройних сил 4 січня 2024 року", - зазначають у Міноборони Британії.

Нагадаємо, вночі проти 6 січня ЗСУ уразили аеродром "Саки" в Криму. У Повітряних силах кажуть, що аеродром "Саки" – це пункт управління. Там є захищений бункер, де росіяни ведуть управління з'єднанням.

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