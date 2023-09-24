Удари ЗСУ по Чорноморському флоту РФ можуть врятувати експорт зерна - західні ЗМІ

Можливість для торгових кораблів вільно заходити до портів Одещини ― це чергове приниження Росії, вважає експерт.

В останні кілька тижнів Україна посилила атаки на Чорноморський флот Росії та військові обʼєкти окупантів у Криму. Успішність цих атак нерідко привертає навіть більше уваги, ніж просування ЗСУ на землі.

Про це пише у The Conversation професор із міжнародної безпеки університету Ланкастера Бейзіл Джермонд.

"Хоча Росія і стверджує, що зерновий коридор заблоковано, і намагається зруйнувати українську портову інфраструктуру, цивільні кораблі із зерном вона не атакує. Зокрема, тому що росіянам буде складно пояснити цей свій крок країнам глобального Півдня, які через розвʼязану Кремлем війну потерпають від браку зерна. Кілька кораблів уже порушили заявлену Росією заборону на транспортування збіжжя з українських портів, однак подальше послаблення російського флоту зробить повноцінне відновлення зернового коридору значно ймовірнішим. Можливість для торгових кораблів вільно заходити до портів Одещини ― це чергове приниження Росії та військова перемога України. І Київ поступово до неї наближається", - запевняє Джермонд.

Також, за його даними, безперечно, паралізований російський флот полегшить українцям ведення війни, зокрема й відвоювання Криму, а атаки на військові обʼєкти на півострові змушують окупантів переводити туди свої технічні й людські резерви, які росіянам і так доводиться економити.

Нагадаємо, командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський заявив, що удари по Криму важливі для успіху контрнаступу Збройних сил України.

Військовий експерт Роман Світан повідомив, що ЗСУ мають можливість ще цього року зайти до Криму. Недаремно зараз проводяться операції, які готують півострів як поле бою.

А очільник ГУР Міноборони Кирило Буданов уточнив, на які саме об'єкти в окупованому Криму спрямовані удари ЗСУ.

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