Удари ЗСУ по лівому берегу Херсонської області: Арестович назвав мету командування

Українські війська протягом 13 серпня завдали щонайменше п’ять-шість ударів по окупантах на лівому березі Херсонської області.

І ці атаки з боку ЗСУ продовжаться.

Про це радник керівника Офісу президента України Олексій Арестович розповів у розмові з російським юристом, адвокатом Марком Фейгіним.

"За найскромнішими оцінками, щонайменше п’ять-шість ударів по лівому березі (Херсонській області – ред.)", – повідомив радник голови ОП.

Він також прокоментував вибухи в окупованому Мелітополі, сказавши, що атаки продовжуватимуться.

"Це показує, що наше командування ставить перед собою завдання – не тільки ослаблення угруповання (росіян – ред.) на правому березі, але і на лівому березі (Херсонської області – ред.)", – пояснив Арестович.

Нагадаємо, 13 серпня голова Миколаївської ОДА Віталій Кім повідомив, що командири покинули російських військових на правому березі річки Дніпро у Херсонській області, а самі тікають на лівий берег.

Зміни на фронті восени, Росія без зброї, паніка після "бавовни" в Криму

Читайте також: