Удари ЗСУ по мостах на Херсонщині перервали ланцюжок військових постачань РФ - британська розвідка

Два основні автомобільні мости, що ведуть до окупованої Росією території на західному березі Дніпра у Херсонській області, зараз, ймовірно, не використовуються для цілей значного військового постачання.

Про це повідомляє міністерство оборони Великої Британії у щоденному огляді.

"10 серпня 2022 року українські високоточні удари, ймовірно, призвели до того, що переправа через Дніпро в Новій Каховці стала непридатною для проїзду важкої військової техніки. Останніми днями Росії вдалося провести лише поверхневий ремонт пошкодженого Антонівського автодорожнього мосту, який, ймовірно, залишається структурно підірваним", - йдеться у повідомленні.

Минулого тижня також було додатково пошкоджено магістральний залізничний міст під Херсоном. Від кінця липня 2022 року Росія використовує понтонну переправу біля залізничного мосту як основний шлях постачання військових.

"Навіть якщо Росії вдасться суттєво відремонтувати мости, вони залишаться ключовою вразливістю. Наземне постачання для кількох тисяч російських військ на західному березі майже напевно залежить лише від двох понтонних пунктів переправи. Зважаючи на обмежений ланцюжок поставок, розмір будь-яких запасів, які Росії вдалося створити на західному березі, ймовірно, буде ключовим фактором витривалості сил", - повідомляє британська розвідка.

Нагадаємо, у ніч проти 8 серпня ЗСУ попрацювали по позиціях РФ на окупованих територіях. Під удар знову потрапили мости через Дніпро – в Херсоні та Новій Каховці, а також ворожі бази.

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