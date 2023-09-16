Удари ЗСУ по території РФ та Криму обнулили сенс так званої "СВО" – Фейгін

Марк Фейгін зауважив, що удари, яких зазнає Росії далеко від лінії фронту, в Криму чи у Москві, зводять нанівець початковий задум окупантів у цій війні.

Російський опозиційний політик Марк Фейгін заявив, що навіть дистанційне перенесення війни на територію Росії та окупований Крим – веде до втрати сенсу цієї "операції", яку виголошував режим Кремля.

Про це він сказав в інтерв'ю ведучому програми "Студія Захід" Антону Борковському, пише "Еспресо".

Фейгін також зауважив, що ЗСУ завдають ударів по території Росії наявною зброєю, проте це ще не далекобійна зброя, як от ракети ATACMS та TAURUS.

"Якщо засоби, які наявні в Україні, досягають таких цілей, то що буде, коли з’являться інші? За кожним таким ударом у Москві вдаються до гарячкових дій. І байдуже, по Кримському мосту вдарили чи по Сенатській башті Кремля, бо вони вважають, що на цьому все завершиться, тому що у РФ застосують якісь контрзаходи, що убезпечать їх від таких ударів надалі. Але цього не відбувається. Тобто нема такого, що вони підсилили ППО чи знищили, як вони часто заявляють, виробництво таких засобів, ракет чи ударників на території України. Нічого з цього не дає результату", - зазначив політик.

Марк Фейгін також наголосив, що удари, яких зазнає Росії далеко від лінії фронту, в Криму чи у Москві, зводять нанівець сенс у цій "операції".

"Навіщо намагатися захопити Київ, якщо Москва не буде захищеною? Про Крим я взагалі не кажу, він поряд, там це триватиме постійно. Це один момент – втрачається сенс всієї "спеціальної воєнної операції". Як ми й прогнозували, перенесення війни, нехай навіть дистанційної, на територію РФ та окуповану частину, якщо ми говоримо про Крим, обнуляє весь сенс цієї "операції", який весь час змінюється та виголошується кремлівським керівництвом. Остання версія Путіна, яку він сам озвучив: нас змусили, а не тому, що ми цього хотіли. Отже, з точки зору великої картини, війна взагалі втрачає сенс, тобто так звана СВО втрачає будь-який сенс. Згадаймо: а що завтра? А завтра Кримський міст. По ньому двічі вже вдарили? То вдарять утретє і зруйнують остаточно ті прогони. А завтра Рубльовка, знову Москва-Сіті, Кремль тощо. Тут немає обмежувачів щодо цілей. І що тоді? Навіщо вам ця "СВО", якщо ви втрачаєте від неї ніяк не менше", - підкреслив Марк Фейгін.

Нагадаємо, у Зеленського пояснили, чому Кремль прагне до "переговорів" з Україною.

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