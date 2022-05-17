Ударна хвиля пошкодила будівлі: ДСНС допомагає розбирати завали в Охтирці, яку обстріляли окупанти

В Охтирці Сумської області рятувальники допомагають місцевим мешканцям, які постраждали під час обстрілу російськими окупантами.
Про це повідомили в пресслужбі ДСНС України.
Як стало відомо, 17 травня під час ворожого обстрілу ударною хвилею були пошкоджені вхідні двері до під’їзду двоповерхового багатоквартирного житлового будинку, заблокувавши людей всередині.
“Також з цієї ж причини за іншими адресами опинилися зачиненими жителі двох квартир та літня жінка у приватному житловому будинку. Рятувальники спецінструментом відчинили двері, розблокувавши вихід людям із будівель та помешкань”, - наголосили в пресслужбі ДСНС України.
Нагадаємо, що окупанти обстріляли з мінометів Сумську область з території Росії.
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