Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Ударна хвиля пошкодила будівлі: ДСНС допомагає розбирати завали в Охтирці, яку обстріляли окупанти

Дата публікації
Перегляди
520
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Ударна хвиля пошкодила будівлі: ДСНС допомагає розбирати завали в Охтирці, яку обстріляли окупанти

В Охтирці Сумської області рятувальники допомагають місцевим мешканцям, які постраждали під час обстрілу російськими окупантами.

Про це повідомили в пресслужбі ДСНС України. 

Як стало відомо, 17 травня під час ворожого обстрілу ударною хвилею були пошкоджені вхідні двері до під’їзду двоповерхового багатоквартирного житлового будинку, заблокувавши людей всередині.

“Також з цієї ж причини за іншими адресами опинилися зачиненими жителі двох квартир та літня жінка у приватному житловому будинку.  Рятувальники спецінструментом відчинили двері, розблокувавши вихід людям із будівель та помешкань”, - наголосили в пресслужбі ДСНС України.

Нагадаємо, що окупанти обстріляли з мінометів Сумську область з території Росії.

Читайте також: 

Місто-герой: як живе та відновлюється Охтирка

Місто-герой: як живе та відновлюється Охтирка
Наступна публікація