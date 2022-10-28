Ударного угруповання в Білорусі немає, проте Путін пробує втягнути Лукашенка у війну – Держприкордонслужба

Збройні сили Білорусі продовжують заходи з прикриття кордону, їхній чисельний склад не змінюється, як і характер їхніх дій.

Росія та Білорусь проводять заходи для нагнітання ситуації на кордоні з Україною.

Про це заявив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко на брифінгу щодо оперативної ситуації на кордонах нашої країни, передає УНІАН.

Демченко зазначив, що наразі безпосередньо на кордоні з Білоруссю не відзначається змін у обстановці і вона залишається контрольованою. Зокрема, збройні сили Білорусі продовжують заходи з прикриття кордону, їх чисельний склад не змінюється, як і характер їхніх дій.

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За інформацією Демченка, підрозділи, які перебувають на цьому напрямку, змінюються на ротаційній основі. Проте Білорусь не припиняє підтримувати збройну агресію Росії проти України, надаючи свою територію, свій повітряний простір та інфраструктуру.

"Окрім цього, ми фіксуємо і нагнітання ситуації як з боку Росії, так Білорусії, в тому числі – створення так званого спільного угруповання військ і перекидання військ та засобів країни-агресора до Білорусі. І хоча поки створення такого ударного угруповання, яке б могло здійснити вторгнення на територію України з Білорусії, не відмічається, проте заходи цими країнами, на жаль, цілеспрямовано проводяться", - зазначив Демченко.

Речник Держприкордонслужби підкреслив, що Україна добре розуміє, що Росія всіляко намагається втягнути Білорусь у повномасштабну війну.

"Водночас влада Білорусі публічними заявами намагається перекинути відповідальність на Україну, що ніби то ми є агресором по відношенню до цієї країни", - сказав Демченко.

Речник ДПСУ зазначив, що загроза на цьому напрямку залишається, і всі сили безпеки та оборони України, які охороняють і обороняють кордон з Білоруссю, готові до розвитку будь-яких ситуацій.

За словами Демченка, як і кордон з країною-агресором, так і кордон з Білоруссю, а також ділянка кордону з Молдовою на Придністровському сегменті зараз значно посилені.

Щодо ділянки кордону з Білоруссю, Демченко підкреслив, що прикордонники і сили оборони загалом приділяють максимум уваги цьому напрямку, щоб не допустити загострення ситуації, ескалації і, якщо відбуватимуться якісь нагнітання обстановки, дати адекватну відповідь.

Нагадаємо, російська армія знову може розпочати наступ на Київ з території Білорусі через Чорнобильську зону або Чернігівську область. Про це повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов на брифінгу. Громов запевнив, що Чорнобильська зона зараз надійно закрита, інші кордони країни теж добре охороняються.

Водночас представник Головного управління розвідки Міністерства оборони Андрій Черняк заявив, що Білорусь наразі не має ударного угруповання, яке було б оснащене належним чином для повторного наступу на Україну, але проводить навчання особового складу, щоб відтягувати увагу та сили України зі сходу та півдня.

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