Ударом по Львову пошкоджені історичні будівлі: що там розташовано (фото)

Зокрема в одній із пам’яток архітектури вибиті понад 70 вікон і впала стеля.

Унаслідок нічної атаки по Львову були пошкоджені щонайменше сім пам'яток архітектури місцевого значення.

Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький.

У Львові на вулиці Коновальця була пошкоджена історична будівля обласного Центру спортивної медицини і реабілітації.

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Там вибиті понад 70 вікон. Ударною хвилею винесло рами. У шести кабінетах впала стеля. Відірвані батареї. Понищені комп’ютери та медична апаратура.

"Велике щастя, що живі й нетравмовані охоронець і працівники Центру", – зазначив очільник ОВА.

Він додав, що центр реабілітації розташований у віллі Юзефи Франц, збудованій 1893 року, яка є пам’яткою архітектури місцевого значення.

Згодом Козицький додав, що через нічну атаку загалом пошкоджені щонайменше сім пам'яток архітектури місцевого значення, зокрема на вулицях Коновальця та Кокорудза. Усі будинки розташовані в історичному ареалі та буферній зоні ЮНЕСКО. Вони є у державному реєстрі нерухомих пам’яток України.

"Комісія з представників органів охорони культурної спадщини міста та області почне працювати на обʼєктах і складати акти обстеження, щойно екстрені служби нададуть туди доступ", – поінформував очільник ОВА.

Унаслідок атаки на Львів був пошкоджений обласний Центр спортивної медицини і реабілітації / Фото: Максим Козицький / Facebook

Унаслідок атаки на Львів був пошкоджений обласний Центр спортивної медицини і реабілітації / Фото: Максим Козицький / Facebook

Унаслідок атаки на Львів був пошкоджений обласний Центр спортивної медицини і реабілітації / Фото: Максим Козицький / Facebook

Унаслідок атаки на Львів був пошкоджений обласний Центр спортивної медицини і реабілітації / Фото: Максим Козицький / Facebook

Унаслідок атаки на Львів був пошкоджений обласний Центр спортивної медицини і реабілітації / Фото: Максим Козицький / Facebook

Унаслідок атаки на Львів був пошкоджений обласний Центр спортивної медицини і реабілітації / Фото: Максим Козицький / Facebook

Нагадаємо, російські загарбники атакували Львів 4 вересня дронами і ракетами. За останніми даними, унаслідок ударів загинули 7 людей, ще 38 – постраждали. У місті пошкоджені будинки та авто.

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