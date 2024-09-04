Ударом по Львову пошкоджені історичні будівлі: що там розташовано (фото)

Зокрема в одній із пам’яток архітектури вибиті понад 70 вікон і впала стеля.
Унаслідок нічної атаки по Львову були пошкоджені щонайменше сім пам'яток архітектури місцевого значення.
Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький.
У Львові на вулиці Коновальця була пошкоджена історична будівля обласного Центру спортивної медицини і реабілітації.
Там вибиті понад 70 вікон. Ударною хвилею винесло рами. У шести кабінетах впала стеля. Відірвані батареї. Понищені комп’ютери та медична апаратура.
"Велике щастя, що живі й нетравмовані охоронець і працівники Центру", – зазначив очільник ОВА.
Він додав, що центр реабілітації розташований у віллі Юзефи Франц, збудованій 1893 року, яка є пам’яткою архітектури місцевого значення.
Згодом Козицький додав, що через нічну атаку загалом пошкоджені щонайменше сім пам'яток архітектури місцевого значення, зокрема на вулицях Коновальця та Кокорудза. Усі будинки розташовані в історичному ареалі та буферній зоні ЮНЕСКО. Вони є у державному реєстрі нерухомих пам’яток України.
"Комісія з представників органів охорони культурної спадщини міста та області почне працювати на обʼєктах і складати акти обстеження, щойно екстрені служби нададуть туди доступ", – поінформував очільник ОВА.
Нагадаємо, російські загарбники атакували Львів 4 вересня дронами і ракетами. За останніми даними, унаслідок ударів загинули 7 людей, ще 38 – постраждали. У місті пошкоджені будинки та авто.
Читайте також:
- Ракетний удар по Полтаві: все, що відомо про трагедію
- "Укрзалізниця" заявила про знеструмлення на Львівщині: що з рухом потягів
- Ворог завдав ракетного удару по Кривому Рогу: куди "прилетіло" і які наслідки (фото)
Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.