Удар по аеродрому "Бельбек": Гуменюк розповіла, чи справді ліквідували російського генерала

Вплив від знищення командного пункту на аеродромі "Бельбек" дуже потужний. Через це росіяни намагаються продовжувати тиск на представників свого війська і на своє населення.

Про це повідомила речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк.

"Очевидно, це дуже потужний вплив. Недаремно вони намагаються навіть в гібридному полі продовжити тиск на своїх представників війська і своє населення. Зокрема, вони вкидали інформацію про знищення генерал-лейтенанта, але наші джерела це не підтверджують. Таким чином вони намагаються спровокувати так звану помсту, виправдовуючи свої терористичні дії, тому що мститися нам нема за що, вони просто ведуть проти нас терористичну війну. Ми відбиваємо своє. Очевидно, знищення командного пункту впливає на керування авіацією в цілому. Але якраз тут ми проглядаємо намагання зобразити, що нічого не змінилося", - сказала вона.

Навіть після втрат, окупанти намагаються поновити бомбордування.

"Вони навіть попри ризики застосування авіації в нашії зоні відповідальності, роблячи висновки з того, що три винищувачі-бомбардувальники було втрачено, авіаційний розвідувальний пункт, командний пункт, тепер такий потужний удар по пункту базування, вони намагаються поновити бомбардування, зокрема і керованими авіабомбами. Удар по Херсону в такий самий спосіб був спрямований емоційно і морально саме на цей напрямок - переконати, що нічого не змінилося, і тактична авіація так само продовжує загрожувати мирному населенню і в цілому Україні", - додала вона.

Раніше повідомлялося, що внаслідок удару по аеродрому "Бельбек" у тимчасово окупованому Криму армія РФ втратила 10 військовослужбовців. Зокрема, ліквідовано командира авіаційної ескадрильї генерал-лейтенанта Олександра Татаренка.

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