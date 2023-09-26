Удару по штабу ЧФ РФ передував каскад операцій: військовий аналітик розповів деталі

На наших очах здійснюється послідовний акуратний демонтаж системи ППО Криму, і далі туди заходять Повітряні сили і виконують свою роботу.

Можливість вдарити по штабу ЧФ РФ з'явилася після каскаду операцій.

Про це в ефірі телемарафону розповів колишній командир роти батальйону "Айдар", військовий аналітик Євген Дикий 26 вересня.

"Отакі окремі удари, як по штабу Чорноморського флоту, можуть видаватися – от суперкрута операція. А це частина взагалі цілого каскаду операцій, дуже продуманих, дуже послідовних. І починати треба з "вишок Бойка". Якщо пригадуєте оцей абсолютно такий голлівудський, кінематографічний рейд спецназу ГУР. Крім краси, там же була абсолютно практична мета. Там було демонтовано російську РЛС останнього покоління. Її не знищили, її акуратно зняли і привезли, і її тепер вивчають вже і наші фахівці, і фахівці наших союзників. Тобто в російських РЛС тепер секретів нема, але ключове інше. От її звідти демонтували і відкрився цілий сектор моря, яке не проглядається. Одразу в цей сектор зайшла інша група так само спецназу ГУР, висадилися на мисі Тарханкут і "грохнули" там зенітно-ракетний комплекс. Далі другий зенітно-ракетний комплекс, розташований в районі Феодосії, "грохнули" нашою ракетою "Нептун". Таким чином весь західний Крим відкрився", - розповів Дикий.

Також читайте Розбитий штаб Чорноморського флоту РФ у Севастополі: нові фото

За словами аналітика, після того, як зняли РЛС на "вишках Бойка" і знищили два комплекси ППО в західному Криму, наші Повітряні сили стали на своїх Су-24, до яких ми прихитрилися прикріпити Storm Shadow, підлітати буквально просто під півострів і вже звідти запускати ракети по Севастополю.

"Перша пристрілка одразу була дуже влучною – це був удар по судноремонтному заводу, де за один захід вдалося знищити великий десантний корабель "Мінськ" і підводний човен "Ростов-на-Дону". Далі був удар по підземному бункеру Чорноморського флоту. На цьому тлі, до речі, пройшов майже непоміченим інцидент на мисі Фіолент. Справа в тому, що на мисі Фіолент розташовувалась єдина частина РЕБ Чорноморського флоту. Тобто саме частина на Фіоленті мала прикривати від наших дроні. Тобто на наших очах здійснюється саме послідовний акуратний демонтаж системи ППО Криму, і далі в цю демонтовану ППО заходять Повітряні сили і роблять свою роботу", - резюмував колишній командир роти батальйону "Айдар".

Нагадаємо, Україна офіційно підтвердила, що внаслідок удару по штабу у Севастополі загинув командувач Чорноморського флоту РФ адмірал Віктор Соколов. За даними Defense Express, Росія вперше з 1904 року втратила командувача флотом.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Знімки з космосу! Наслідки ударів по штабу Чорноморського флоту РФ у Севастополі.

Читайте також: