ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
520
Час на прочитання
1 хв

Удари дронів по Харкову, Запоріжжі та Дніпру: головні новини ночі 4 квітня 2025 року

ТСН пропонує дізнатися про головні події.

Автор публікації
Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Атака на Харків

Атака на Харків / © Олег Синєгубов

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч на 4 квітня 2025 року:

  • Росіяни атакували Запоріжжя сімома безпілотниками, є потерпілий Читати далі –>

  • Росіяни вдарили по Дніпру: є потерпілі Читати далі –>

  • Атака на Харків була максимально підступною: ворог цілився по домівках .

  • У Харкові рятувальники витягли фрагменти тіла третього загиблого з-під завалів Читати далі –>

  • Атака дронів на Харків: під завалами можуть бути загиблі люди Читати далі –>

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie