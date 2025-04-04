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- Війна
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Удари дронів по Харкову, Запоріжжі та Дніпру: головні новини ночі 4 квітня 2025 року
ТСН пропонує дізнатися про головні події.
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч на 4 квітня 2025 року:
Росіяни атакували Запоріжжя сімома безпілотниками, є потерпілий Читати далі –>
Росіяни вдарили по Дніпру: є потерпілі Читати далі –>
Атака на Харків була максимально підступною: ворог цілився по домівках .
У Харкові рятувальники витягли фрагменти тіла третього загиблого з-під завалів Читати далі –>
Атака дронів на Харків: під завалами можуть бути загиблі люди Читати далі –>