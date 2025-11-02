Удари дронів по РФ та атака росіян на Запоріжжя: головні новини ночі 2 листопада 2025 року

День, коли в життя людини вдирається її минуле. Воно може набути найрізноманітнішого — часом абсолютно несподіваного — вигляду, але незмінно нагадає про людей та події, які були в далекому — або не дуже — минулому. Найромантичніший сценарій цього дня - це зустріч з колишнім, найчастіше першим коханням.