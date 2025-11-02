- Дата публікації
-
- Категорія
- Війна
- Кількість переглядів
- 2525
- Час на прочитання
- 1 хв
Удари дронів по РФ та атака росіян на Запоріжжя: головні новини ночі 2 листопада 2025 року
ТСН пропонує дізнатися про головні події ночі.
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 2 листопада 2025 року:
