ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
2525
Час на прочитання
1 хв

Удари дронів по РФ та атака росіян на Запоріжжя: головні новини ночі 2 листопада 2025 року

ТСН пропонує дізнатися про головні події ночі.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Дрон

Дрон / © ТСН.ua

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 2 листопада 2025 року:

  • Росіяни атакували Запоріжжя: пошкоджено житловий сектор Читати далі –>

  • Ворог ударив по Запоріжжю: поранено двох людей, майже 58 тисяч абонентів залишилися без світла (фото) Читати далі –>

  • "Добрі" дрони атакували Краснодарський край: вибухи пролунали в Туапсе, Геленджику та Сочі Читати далі –>

  • У російському Орлі впали уламки дрона: мешканці повідомляли про “НЛО” Читати далі –>

  • Сили оборони України вдарили по нафтовому терміналу «Роснєфті» у Туапсе: знищено головний причал експорту РФ до Азії — соцмережі Читати далі –>

Дата публікації
Кількість переглядів
2525
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie