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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
1300
Час на прочитання
1 хв

Удари дронів по українських містах та "мирна угода" від Трампа: головні новини ночі 23 квітня 2025 року

ТСН пропонує дізнатися про головні події.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Дональд Трамп

Дональд Трамп / © Associated Press

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 23 квітня 2025 року:

  • Росіяни атакували Полтавщину: є влучання у об'єкти цивільної інфраструктури Читати далі –>

  • У Харкові ворог кілька разів влучив дронами в один з районів: спалахнула пожежа Читати далі –>

  • РФ атакувала Одесу дронами: під прицілом опинилася цивільна інфраструктура передмістя Читати далі –>

  • Росіяни атакували Україну бойовими дронами: де пролунали вибухи Читати далі –>

  • "Остання пропозиція" Трампа про мир вимагає від України погодитися на російську окупацію — Axios Читати далі –>

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