- Дата публікації
-
- Категорія
- Війна
- Кількість переглядів
- 1300
- Час на прочитання
- 1 хв
Удари дронів по українських містах та "мирна угода" від Трампа: головні новини ночі 23 квітня 2025 року
ТСН пропонує дізнатися про головні події.
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 23 квітня 2025 року:
Росіяни атакували Полтавщину: є влучання у об'єкти цивільної інфраструктури Читати далі –>
У Харкові ворог кілька разів влучив дронами в один з районів: спалахнула пожежа Читати далі –>
РФ атакувала Одесу дронами: під прицілом опинилася цивільна інфраструктура передмістя Читати далі –>
Росіяни атакували Україну бойовими дронами: де пролунали вибухи Читати далі –>
"Остання пропозиція" Трампа про мир вимагає від України погодитися на російську окупацію — Axios Читати далі –>