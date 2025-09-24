Удари дронів ЗСУ обвалили експорт дизелю з РФ до мінімуму з 2020 року

Пожежа на НПЗ у Саратові

Удари українських дронів по нафтопереробних заводах країни-агресорки призвели до обвалу експорту дизельного пального до рівня, якого не фіксували від 2020 року.

Про це пише Financial Times.

За даними видання, з початку серпня 2025 року під удар потрапили 16 з 38 російських НПЗ, причому частину підприємств атакували кілька разів. Це призвело до зниження переробних потужностей більш ніж на мільйон барелів на добу.

Російська влада вже розглядає варіант повної заборони експорту дизельного пального до кінця року. При цьому в країні-агресорці діє заборона на продаж бензину за кордон, але дизель досі експортувався без обмежень.

Як зазначає FT, у вересні експорт дизельного пального може скоротитися до найнижчого місячного рівня з 2020 року, якщо нинішня тенденція збережеться. Водночас дефіциту пального на внутрішньому ринку РФ немає: виробництво перевищує попит більш ніж на 50%.

Удари українських безпілотників знизили переробку нафти майже на п’яту частину в окремі дні та обмежили відвантаження з ключових портів. Хоча черг на російських заправках немає, часто бракує популярних марок бензину, зокрема Аі-92 та Аі-95.

Особливо відчутні проблеми виникли у приватних АЗС, які стикаються з труднощами при закупівлі бензину через скорочення переробки та високі процентні ставки на рівні 17%. Водночас заправки, що належать великим нафтовим компаніям, істотних перебоїв у роботі не відчули.

Раніше повідомлялося, що Україна суттєво зміцнила свої позиції у війні, завдаючи серії ударів дронами по російських нафтопереробних заводах.

Ми раніше інформували, що російська державна компанія «Транснєфть» попередила про можливе скорочення видобутку внаслідок атак українських безпілотників на ключові експортні порти та НПЗ.