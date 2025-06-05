Удари по Херсонській ОВА: Зеленський зробив заяву (фото)

Президент Володимир Зеленський / © Associated Press

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На черговий удар КАБами по Херсону , внаслідок якого знищено будинок Херсонської облдержадміністрації, відреагував український президент Володимир Зеленський.

Про це йшлося у його зверненні 5 червня.

Зеленський заявив, що удари ворога були цілеспрямовані та не випадкові. Армія РФ навмисно та відверто руйнує життя.

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Херсон. Будівля облдержадміністрації

“Херсон. Будівля облдержадміністрації. Російські військові її повністю зруйнували. Два удари авіабомбами. Цілеспрямовані удари не випадкові. Жодного військового сенсу. Відверто руйнують життя. Цілком хворі істоти», - сказав президент.

Херсон. Будівля облдержадміністрації після удару

Він наголосив на необхідності сили, щоб змусити РФ перестати руйнувати та вбивати.

Херсон. Будівля облдержадміністрації

"І для всіх у світі очевидно, хто саме має таку силу, але досі її не застосовує заради миру. На жаль, не застосовує", - додав він.

Нагадаємо, Херсонську ОДА майже знищено після другого удару росіян на день.

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Війська РФ вранці 5 червня вдарили по Херсону по авіації, артилерії та атакували місто дронами. Пошкоджено будинки, школу, лікарню, постраждалих. Ворог потрапив і адміністративними будівлями — міськрадою та ОВА.

Поранення отримав 74-річний чоловік. Його госпіталізували із мінно-вибуховою травмою.

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