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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
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Удари по Херсонській ОВА: Зеленський зробив заяву (фото)

Російська армія знищила будівлю облдержадміністрації Херсона.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Удари по Херсонській ОВА: Зеленський зробив заяву (фото)

Президент Володимир Зеленський / © Associated Press

На черговий удар КАБами по Херсону , внаслідок якого знищено будинок Херсонської облдержадміністрації, відреагував український президент Володимир Зеленський.

Про це йшлося у його зверненні 5 червня.

Зеленський заявив, що удари ворога були цілеспрямовані та не випадкові. Армія РФ навмисно та відверто руйнує життя.

Херсон. Будівля облдержадміністрації

Херсон. Будівля облдержадміністрації

“Херсон. Будівля облдержадміністрації. Російські військові її повністю зруйнували. Два удари авіабомбами. Цілеспрямовані удари не випадкові. Жодного військового сенсу. Відверто руйнують життя. Цілком хворі істоти», - сказав президент.

Херсон. Будівля облдержадміністрації після удару

Херсон. Будівля облдержадміністрації після удару

Він наголосив на необхідності сили, щоб змусити РФ перестати руйнувати та вбивати.

Херсон. Будівля облдержадміністрації

Херсон. Будівля облдержадміністрації

"І для всіх у світі очевидно, хто саме має таку силу, але досі її не застосовує заради миру. На жаль, не застосовує", - додав він.

Нагадаємо, Херсонську ОДА майже знищено після другого удару росіян на день.

Війська РФ вранці 5 червня вдарили по Херсону по авіації, артилерії та атакували місто дронами. Пошкоджено будинки, школу, лікарню, постраждалих. Ворог потрапив і адміністративними будівлями — міськрадою та ОВА.

Поранення отримав 74-річний чоловік. Його госпіталізували із мінно-вибуховою травмою.

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