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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
333
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2 хв

Удари "Орешніком" по Україні: у ГУР розповіли про кількість ракетних атак

У ГУР зазначили, що атака «Орєшніком» мала психологічний ефект та залишається експериментальною, серійного виробництва немає.

Автор публікації
Фото автора: Наталія Магдик Наталія Магдик
Орешнік

Орешнік / © ТСН

Після єдиного відомого випадку удару ракетою «Орешнік» по Україні в листопаді 2024 року, нових запусків цього типу зброї зафіксовано не було.

Про це повідомив представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов у відповіді на запит LIGA.net.

«Після атаки 21 листопада 2024 року достовірної інформації про подальше бойове застосування балістичних ракет середньої дальності „Орешнік“ по території України немає», — зазначив він.

Крім того, за словами Юсова, наразі не виявлено ознак, що Росія продовжує випробування або тренування з використанням цього озброєння.

За даними української розвідки, російські військові використали «Орешнік» під час удару по Дніпру з метою психологічного тиску — як на Україну, так і на її західних союзників.

«Це було зроблено задля створення ефекту залякування та демонстрації потенційної загрози», — пояснив представник ГУР.

Юсов також наголосив, що подальше застосування подібної зброї цілком залежатиме від політичної волі Володимира Путіна, який і ухвалює ключові рішення у Кремлі.

Ракета «Орешнік» — це дослідний зразок, який є варіацією міжконтинентальної балістичної ракети РС-26 «Рубіж». Її не поставлено на серійне виробництво, і вона залишається експериментальною розробкою.

Основні характеристики ракети такі

  • Дальність польоту — до 5500 км (росіяни декларували до 6000 км);

  • Швидкість — понад 5 Махів (понад 6000 км/год);

  • На фінальному етапі польоту — до 11 Махів (понад 13 400 км/год).

Нагадаємо, що у листопаді 2024 року російські війська вперше застосували «Орешнік» по території України.

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