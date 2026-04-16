Удари перед переговорами: яку мету переслідує РФ масованими атаками

Наслідки обстрілу Києва 16 квітня / © Associated Press

Останні масовані удари Росії по Україні мають на меті тиск на цивільне населення, щоб змусити Київ піти на умови Москви під час можливих переговорів.

Про це заявив пілот-інструктор, полковник запасу ЗСУ Роман Світан в ефірі Radio NV.

За його словами, використання стратегічної авіації не є випадковим, адже такі польоти потребують значних ресурсів.

«Просто так у повітря їх не підніматимуть — це великі витрати пального і ресурсів. Якщо немає пусків, це може свідчити про технічні проблеми або додаткову розвідку», — пояснив він.

Світан підкреслив, що такі удари мають терористичний характер і спрямовані насамперед проти цивільного населення.

«Це спроба тиску на суспільство, щоб змусити його погодитися на умови РФ. Особливо напередодні переговорів», — зазначив він.

За словами експерта, подібна тактика використовується для посилення позицій Росії на дипломатичному фронті.

Він додав, що без розвитку власних далекобійних можливостей Україна й надалі залишатиметься під загрозою таких атак.

Нагадаємо, в Києві раніше заявляли, що очікують приїзду американської делегації, до якої можуть увійти Джаред Кушнер і Стів Віткофф.

Володимир Зеленський повідомляв, що конкретної дати цього візиту немає, оскільки делегація США зосереджена на інших міжнародних питаннях.

Окрім цього, Україна і США доопрацьовують безпекові гарантії та готують нову зустріч з РФ.

Масований обстріл України — що відомо

16 квітня російські війська здійснили масштабну комбіновану атаку по Україні. Під ударами опинилися Київ, Дніпро, Харків, Одеса та інші міста.

У Києві внаслідок обстрілу житлових кварталів загинули щонайменше чотири людини, близько 50 дістали поранення. Пошкоджено багатоповерхівки, зокрема у Подільському районі.

В Одесі зафіксовано кілька хвиль атак ракетами та безпілотниками. У місті пошкоджено житлові будинки, гуртожиток та інші об’єкти інфраструктури.

У Дніпрі загинули двоє людей, ще 27 — постраждали, частина з них перебуває у важкому стані.

Харків також зазнав ударів дронів: пошкоджено житлові будинки та інфраструктуру, є постраждалі.

Рятувальники, медики та правоохоронці працюють на місцях атак, ліквідуючи наслідки обстрілів.