Удари по Криму можуть зірвати наступ РФ на півдні: аналіз ISW

Удари ЗСУ по Криму / © Associated Press

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Сили оборони України нарощують інтенсивність ударів по Криму, аби порушити військову логістику РФ, унеможливити постачання пального та ізолювати тимчасово окупований півострів. Також для росіян це великий ризик зриву наступу на півдні України.

Про це пишуть в Інституті вивчення війни.

ЗСУ тиснуть на росіян у Криму, аби зірвати наступ на півдні

У Службі безпеки України повідомили, що в ніч з 12 на 13 липня українські підрозділи провели масштабну спецоперацію, одночасно атакувавши низку стратегічних об’єктів ворога як в тимчасово окупованому Криму, так і на території Росії.

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За даними відомства, під удар потрапили два російські патрульні катери проєкту 12150 «Мангуст» у Чорному морі, ангари з військовою технікою та спецспорядженням на авіабазі «Багерове» в Криму, три стаціонарні радіолокаційні станції, вантажно-пасажирські пороми «Єйськ» та «Марія» на поромному терміналі «Крим» у Керчі, пороми «Лаврентій» і «Панагія», а також три резервуари з пальним у порту «Кавказ», залізничний ешелон із цистернами на станції «Кавказ» та нафтобаза у В’язниках Ставропольського краю.

Українське військо реалізує системну стратегію з перехоплення ініціативи та ізоляції півострова.

Удари завдають по мостах, ключових автошляхах і залізничній інфраструктурі з боку Херсонщини, поромних переправах через Керченську протоку, а також по танкерах і цивільних суднах окупантів в Азовському морі.

Синхронність українських атак свідчить про високий рівень планування та підготовки операцій. Якщо такий тиск продовжиться, це може сильно підірвати тилове забезпечення росіян та ускладнити їм наступ на півдні.

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Як Україна «відрізає» Крим

Нагадаємо, українські війська розпочали новий етап кампанії з ізоляції окупованого Криму, атакуючи російські морські судна та танкери.

За даними звіту Інституту вивчення війни, у ніч проти 9 липня командувач Сил безпілотних систем майор Роберт «Мадяр» Бровді повідомив про удари по 14 російських суднах в Азовському морі, серед яких 12 бензовозів, буксир «Альфео» та суховантаж.

Аналітики зазначають, що системні українські удари по наземних транспортних шляхах погіршили логістику та змусили Росію покладатися на морські постачання бензину для покриття його дефіциту в Криму.

Посилення атак на паливні танкери демонструє здатність України швидко адаптуватися до цих змін та надалі порушувати російське постачання й транспортування палива між РФ та півостровом.

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