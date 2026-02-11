Удари по Криму: що на півострові може стати ціллю «Фламінго»

Ракета Фламінго. / © Associated Press

Реклама

Україна продовжує нарощувати виробництво далекобійної крилатої ракети «Фламінго». Вона здатна летіти на відстань у три тисячі кілометрів — досягнути навіть Сибіру. Однак, в анексованому РФ Криму для цього озброєння також можуть бути важливі цілі.

Про це заявив військовий експерт Павло Нарожний у коментарі «Крим.Реалії».

Зауважимо, 30 серпня 2025-го ЗСУ вдарили по російській прикордонній заставі у селі Волошине неподалік від Армянська в Криму. Було уражені катери та казарми окупантів. За даними багатьох Телеграм-каналів, атака була здійснена ракетами-дрони «Фламінго».

Реклама

За словами Нарожного, вибір цілей на півострові пояснюється необхідністю моніторингу перших випробувань і точності влучань.

«Якщо вірити цій інформації, то дві ракети влучили в ціль, а одна — ні. Йдеться про перші тести, випробування. І чому ця ціль біля Армянська? Вона дуже близька до території, яку контролюють Збройні сили України, і ми можемо промоніторити результат», — сказав експерт.

Нарожний наголошує, що «Фламінго» дуже гарне озброєння для ударів по важливих логістичних об’єктах. Зокрема, до таких належить Керченський міст.

«Знищити Кримський міст цими ракетами абсолютно реально. Ми можемо сказати, що спроможні знищити, наприклад, 10 прольотів. Тобто в кожен проліт прилітає по такому „Фламінго“, і такі руйнування можуть бути критичними для путінського мосту», — розповів військовий експерт, але додав, що опори переправи від початку розраховані на значні навантаження і повністю зруйнувати їх складно.

Реклама

Можливі цілі у Криму

Колишній український офіцер, військовий експерт із Криму на умовах анонімності розповів, що на анексованому півострові для цієї зброї можуть бути важливі цілі. З його слів, хоч розвиненої військової промисловості там немає, але є місця зберігання ракет і БпЛА, якими РФ атакує Україну.

З його слів, за опублікованими даними, після удару по військовому заводу в Бєлгороді у вересні минулого року діаметр зони суцільного руйнування становив 25 метрів, а бойової частини у 1000 кг достатньо, щоб зруйнувати стандартні укриття складів.

Важливими цілями електропідстанції, через які здійснюється транспортування електроенергії з Росії до Криму, а також з півострова на захоплену територію Херсонщини.

«Сили оборони України вже завдавали ударів іншими засобами по цих об'єктах, які забезпечують російську армію електроенергією. Потужна ракета «Фламінго» може зробити руйнування незворотними», – стверджує співрозмовник видання.

Реклама

Удар “Фламінго” по “Капустиному Яру”

Український Генштаб 5 лютого повідомив, що у січні 2026-го ЗСУ вдарили ракетами «Фламінго» по полігону «Капустин Яр» в Астраханській області. Зокрема, звідти окупанти запускають ракету «Орешнік».

Після удару частину особового складу евакуювали з території. Пошкоджень зазнала інфраструктура російських військ, зокрема технічна споруда з обслуговування балістичних ракет середньої дальності та склад матеріально-технічного забезпечення.

Авіаексперт Костянтин Криволап наголосив, що ця атака змусила Росію понервувати. Удар ЗСУ по полігону був доволі символічним, вважає він. Його було завдано в момент переговорів з РФ в Абу-Дабі. Це була демонстрація, що «карти в руках».