Удари по Києву мають приховану мету: Маломуж розкрив задум Путіна

Навіщо Путін тероризує Київ / © Associated Press

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Коригування повітряних ударів по українських містах залишається одним із головних інструментів агресії Росії, яка регулярно змінює тактику, графіки та формати своїх обстрілів. Вдаючись до нових схем, Кремль намагається здобути результати, яких йому не вдалося досягти під час бойових дій на передовій.

Про це заявив колишній очільник Служби зовнішньої розвідки України, генерал армії Микола Маломуж 24 Каналу.

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Яку тактику переслідує Путін ударами по Києву

За словами Маломужа, саме провал стратегічних планів змушує окупантів зміщувати фокус на постійний психологічний та фізичний тиск, атакувати склади супермаркетів та сервісів, логістику та іншу інфраструктуру.

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Основний задум ворога — деморалізувати українців та змусити країну погодитися на продиктовані умови миру.

Оскільки росіяни не мають успіхів на фронті, агресор розширив географію атак і перейшов до цілодобового повітряного терору. Хоча під прицілом перебуває більшість регіонів України, ключовий вектор ударів зараз припадає на Київ та Київську область.

Маломуж наголосив, що для Володимира Путіна напередодні парламентських виборів критично важливо продемонструвати хоч якісь результати та створити максимальні труднощі для українського суспільства.

«Удари по цивільній інфраструктурі, по всіх об’єктах життєзабезпечення, торгових центрах, логістиці, по людях безпосередньо в житлових будинках — це сьогодні тактика і стратегія ворога. Щоб люди каялися та вимагали будь-яких умов миру з Росією», — каже Микола Маломуж.

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Генерал зазначив, що Кремль опинився у складній ситуації: щоденні втрати російських військ сягають близько 1,5 тисячі осіб, а міжнародні санкції поступово виснажують економіку агресора. Зазнаючи поразок, Москва вдається до тактики «випаленої землі» й намагається штучно підвищувати ставки.

«Він в процесі цих терористичних атак намагається підняти ставки на такий рівень, щоб показати і Європі, і світу, що він готовий на все, навіть до ядерної війни. Але цього не буде», — підсумував екскерівник Служби зовнішньої розвідки.

Він додав, що провідні світові держави, серед яких США, країни Європи, а також Китай та Індія, вже чітко окреслили Росії межі та висунули суворі вимоги щодо недопустимості застосування ядерної зброї.

Про що Путін домовився з Лукашенком

Нагадаємо, російський диктатор Путін знову зустрівся з білоруським «васалом». За даними російських пропагандистських ЗМІ, сторони заявили про успішний розвиток торгівельної взаємодії, попри зовнішній вплив.

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Окрему увагу вони приділили співпраці у сфері високих технологій, зокрема, зацікавленості Кремля в білоруській мікроелектроніці.

Лукашенко зазначив, що товарообіг між країнами зростає щонайменше на 12%, а за підсумками 2026 року має суттєво перевершити минулорічні показники, де значну частку займає сучасна електроніка.

Він запевнив, що виконує всі домовленості — від сільського господарства й палива до інших питань, і додав, що до нових зустрічей та обговорення спільних проблем їх підштовхує, зокрема, й «динаміка міжнародних відносин».

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