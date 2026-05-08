Удари по Москві 9 травня: "Мадяр" назвав кращі цілі

Командувач Сил безпілотних систем (СБС) Роберт «Мадяр» Бровді не бачить сенсу в суботу, 9 травня, пробивати «стіну» російської ППО, щоб завдати «символічного» удару по Красній площі в Москві, де проходитиме традиційний парад за участі російського президента Володимира Путіна.

Про це він сказав в інтерв’ю британському виданню The Guardian.

За його словами Україна, ймовірно, дасть «ляпаса» Кремлю там, де російська протиповітряна оборона слабша.

«Навіщо витрачати дрони на „велику стіну“? Якщо можна вдарити по енергетичному сектору чи військових об’єктах, це буде найкращий удар, по периферії», — сказав Роберт Бровді.

Командувач СБС вважає, що Україна може здобути перемогу у війні шляхом руйнування економіки Росії, щоб вона більше не могла фінансувати свою агресію.

Путін витрачає 40% свого річного бюджету в розмірі 530 мільярдів доларів на військові потреби, і Бровді оцінює, що 100 мільйонів тонн російської нафти вартістю 100 мільярдів доларів експортується щороку з портів, що перебувають в зоні дії його дронів.

Бровді також вказує на втрати російських військових від безпілотників.

За інформацією української розвідки, вже п’ятий місяць поспіль Кремль втрачає більше солдатів, ніж може набрати, — за місяць 30–34 тисячі.

«Це впливає на боєздатність російської армії, зменшуючи її наступальний потенціал. Це факт», — каже він.

Чи будуть удари по Москві 9 травня — останні новини

Нагадаємо, напередодні президент України Володимир Зеленський відповів на пропозицію російської влади припинити вогонь у суботу, 9 травня, коли у Москві відбувається традиційний парад за участі російського диктатора Володимира Путіна. Він порадив лідерам держав, близьких до Росії, відмовитися від планів відвідати парад у Москві.

Раніше Міноборони РФ оголосило про перемир’я в зоні бойових дій від 8 до 10 травня. Російська сторона закликала Україну до припинення вогню. Крім того, Москва вкотре вдалася до відкритого шантажу України, маніпулюючи датою 9 травня.

На цьогорічному «параді перемоги», який пройде на Красній площі в Москві, «живим щитом» для російського диктатора Володимира Путіна буде невелика кількість іноземних гостей. Традиційно столицю держави-агресорки відвідають самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко та прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо.

