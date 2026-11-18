Сили оборони уразили міст через Сіверський Донець і три літаки РФ: подробиці від Генштабу / © Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

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Українські військові уразили важливу для російської армії переправу через Сіверський Донець, а також ремонтну базу окупантів у Курській області. Крім того, стало відомо про пошкодження трьох військово-транспортних літаків РФ унаслідок попередньої атаки.

Про це повідомив Генштаб.

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За даними військових, 17 листопада та в ніч проти 18 листопада Сили оборони завдали нових ударів по логістичних об’єктах російських окупантів.

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Зокрема, поблизу Станиці Луганської українські захисники уразили автомобільний міст через річку Сіверський Донець. Російські війська використовують цю переправу для доставлення на передову боєприпасів, пального та військової техніки.

«Після Керченського мосту окупантам доводиться звикати, що мости в них тепер ламаються частіше, ніж їх встигають ремонтувати», — зазначили в Генштабі.

Крім того, в ніч проти 18 листопада Сили оборони уразили ремонтну базу російського підрозділу поблизу Хомутовки в Курській області.

У Росії пошкоджено три військові літаки

У Генштабі також уточнили наслідки удару по 123-му авіаремонтному заводу в місті Стара Русса Новгородської області, якого було завдано 10 листопада.

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Підтверджено пошкодження трьох російських військово-транспортних літаків. Один із них — Іл-76 — зазнав особливо значних ушкоджень.

Ці повітряні судна російська армія використовує для перекидання особового складу, військової техніки та боєприпасів. За інформацією Генштабу, пошкоджені літаки тимчасово виведено з експлуатації.

«Робота по ключових військових цілях противника триватиме, доки росія повністю не припинить збройну агресію проти України», — додали у відомстві.

Нагадаємо, в російській Кемеровській області поблизу села Ягуново впав літак. За попередніми даними, є загиблі.

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