Удари по НПЗ стали "козирними картами" України в переговорах з Росією

Удари по НПЗ РФ / © ТСН

Реклама

Україна суттєво зміцнила свої позиції у війні, завдаючи серії ударів дронами по російських нафтопереробних заводах. Ці атаки вже вивели з ладу частину ключових об’єктів паливної інфраструктури, що напряму впливає на економіку РФ і створює для Києва додаткові важелі у майбутніх переговорах.

Про це йдеться в матеріалі Forbes.

Влітку та на початку осені українські безпілотники атакували щонайменше десять нафтопереробних заводів у Росії. Під ударами опинилися Рязанський НПЗ у Підмосков’ї, Новокуйбишевський у Самарській області та Волгоградський завод. Частину об’єктів довелося тимчасово зупинити, що скоротило близько 17% від загальних потужностей переробки нафти — приблизно 1,1 млн барелів на добу.

Реклама

Технологічна перевага

Українські інженери модернізували дрони “Лютий”, збільшивши їхню дальність польоту до понад 2000 км. Завдяки штучному інтелекту безпілотники здатні точно наводитися на цілі навіть в умовах активних перешкод. Це дозволяє Україні діставати глибокі тилові об’єкти на території РФ, залишаючи Росію без ефективних засобів протидії.

Фінансовий тиск і перспектива переговорів

Знищення НПЗ вже спричинило дефіцит палива всередині країни, рекордне зростання цін на бензин та обмеження експорту. Для Кремля це означає падіння валютних надходжень від нафти, а також необхідність витрачати кошти на ремонт і захист об’єктів замість фінансування війни. Аналітики вважають, що удари по енергетиці створюють довгострокове навантаження на економіку РФ та обмежують її можливості на фронті.

Поки удари по нафтопереробних заводах б’ють по економіці РФ, військові витрати Кремля невпинно зростають. Літній наступ російської армії виявився надзвичайно витратним і практично безрезультатним.

Втрати техніки та особового складу

За даними української сторони, лише до кінця серпня росіяни втратили понад 2100 одиниць бронетехніки, 1200 танків, 7300 артсистем і 19 тисяч військових. Навіть якщо цифри частково завищені, масштаби втрат значні. При цьому російські війська так і не змогли захопити жодного великого українського міста, натрапивши на добре укріплені оборонні рубежі та форсування річок.

Реклама

Українські FPV-дрони продовжують відігравати ключову роль, знищуючи російську техніку і зривуючи спроби координованих наступальних маневрів.

Неефективні ракетні й дронові атаки

РФ намагається наростити інтенсивність ударів, модернізуючи “Шахеди” та посилюючи ракетні обстріли. Це значно підвищує вартість кожної атаки, але результат мінімальний: більшість безпілотників знищується українською ППО або зривається завдяки системам радіоелектронної боротьби.

Війна перетворилася на економічне виснаження. Для Росії це означає зростаючі витрати, скорочення доходів і відсутність стратегічних результатів. Така ситуація може підштовхнути Кремль до нових переговорів — під тиском як внутрішнього невдоволення, так і міжнародних партнерів.

Експерти вважають: якщо Київ збереже ініціативу, поєднуючи удари по економіці та обороні РФ, Україна зможе підійти до переговорів із набагато сильнішими позиціями.

Реклама

Раніше повідомлялося, що російська державна компанія “Транснєфть” попередила про можливе скорочення видобутку внаслідок атак українських безпілотників на ключові експортні порти та НПЗ.

Ми раніше інформували, що у ніч проти 16 вересня українські бійці вдарили по Саратовському нафтопереробному заводу РФ.