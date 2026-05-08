Удари по РФ напередодні 9 травня: Генштаб підтвердив масштабну атаку

Пожежа на НПЗ в Ярославлі

Реклама

У ніч проти п’ятниці, 8 травня, українські захисники завдали серії прицільних ударів по критичній інфраструктурі росіян, вивівши з ладу стратегічний нафтопереробний завод у Ярославлі, базу зберігання дронів у Ростові-на-Дону та ключові логістичні вузли на тимчасово окупованих територіях. На уражених об’єктах виникли масштабні пожежі.

Про наслідки масштабної атаки повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Удар по енергетичному серцю РФ та базах дронів

Однією з ключових цілей став нафтопереробний завод «Ярославльський» у Ярославській області, який є стратегічним підприємством із потужністю переробки близько 15 млн тонн нафти на рік. Внаслідок атаки на території заводу спалахнула пожежа, що ставить під загрозу постачання бензину та реактивного пального для логістики окупаційних військ. Паралельно з цим у Ростові-на-Дону було успішно атаковано склад зберігання дронів, де також зафіксовано сильне займання.

Реклама

Не менш результативними стали удари по окупованій Луганщині. Зокрема, уражено нафтобазу «Луганська», а також великі склади пально-мастильних матеріалів у районах Петропавлівки та Новомикільського. Крім того, під вогонь потрапив ремонтний підрозділ загарбників у Ровеньках, що суттєво обмежить можливості ворога з відновлення пошкодженої техніки.

Розгром ППО та вузлів зв’язку на півдні

На Запорізькому напрямку Сили оборони прицільно відпрацювали по системі управління та протиповітряної оборони окупантів. У районі Михайлівки було знищено зенітний ракетний комплекс «Тор-М2», а в районі Мисового на території окупованого Криму уражено рідкісну радіолокаційну станцію «Каста-2Е», яка відповідала за виявлення повітряних цілей.

Додатково українські захисники вивели з ладу вузли зв’язку ворога в районах Зеленополя, Новомихайлівки та Кінських Роздорів. Ці точкові удари серйозно порушують координацію підрозділів окупантів безпосередньо перед лінією фронту та позбавляють їх можливості оперативно реагувати на дії українських військ.

«Сили оборони України й надалі системно завдаватимуть ураження по об’єктах противника до повного припинення збройної агресії російської федерації проти України», — йдеться у повідомленні Генштабу.

Реклама

Нагадаємо, Генштаб оприлюднив нові дані шалених втрат росіян за добу. Станом на 8 травня 2026 року втрати окупантів на фронті в Україні перетнули нову психологічну позначку та сягнули 1 339 190 осіб.

Новини партнерів