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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
13
Час на прочитання
1 хв

Удари по Україні та заяви американців: головні новини ночі 18 жовтня 2026 року

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
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Прапор США

Прапор США / © Getty Images

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 18 жовтня 2026 року:

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