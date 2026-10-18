Удари по Україні та заяви американців: головні новини ночі 18 жовтня 2026 року

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 18 жовтня 2026 року:

Трамп скасував санкції проти Росії та розлютив Конгрес: у США спалахнув скандал Читати далі –>

Росія за пів року може отримати контроль над "Шахедами" по всій Україні: що відомо про загрозу Читати далі –>

США пропонують Європі знову купувати російський газ: що задумала адміністрація Трампа Читати далі –>

Росіяни знову вдарили по критичній інфраструктурі Вінниччини: що відомо про наслідки Читати далі –>