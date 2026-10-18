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- Категорія
- Війна
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Удари по Україні та заяви американців: головні новини ночі 18 жовтня 2026 року
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 18 жовтня 2026 року:
Трамп скасував санкції проти Росії та розлютив Конгрес: у США спалахнув скандал Читати далі –>
Росія за пів року може отримати контроль над "Шахедами" по всій Україні: що відомо про загрозу Читати далі –>
США пропонують Європі знову купувати російський газ: що задумала адміністрація Трампа Читати далі –>
Росіяни знову вдарили по критичній інфраструктурі Вінниччини: що відомо про наслідки Читати далі –>
Росіяни вдарили по житловому будинку в Запоріжжі: загинула молода жінка Читати далі –>
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